Обійдемося без ялинки?

Наприкінці минулого тижня відбулося засідання постійної депутатської комісії з питань бюджету та податкової політики Кропивницької міської ради. Депутати готуються до чотирнадцятого засідання дев’ятої сесії, яке відбудеться 27 липня.

Комісія розглянула низку питань, що стосуються галузі культури. Зокрема, погодили виділення коштів для ремонту бібліотек-філій міської централізованої системи, а також на закупівлю підсилювальної апаратури, що використовуватиметься в тому числі під час церемоній прощання із загиблими військовослужбовцями. Разом з тим члени комісії підтримали ініціативу міської влади щодо спрощення оформлення пільгового харчування для дітей військовослужбовців.

Три мільйони гривень, передбачені на придбання нової новорічної ялинки для міста, яку пошкодив буревій, члени комісії запропонували перенаправити на виконання заходів міської Програми територіальної оборони та підтримання постійної мобілізаційної готовності міста Кропивницького на 2022-2024 роки.

Як пам’ятають містяни, минулого року головної ялинки на центральній площі Кропивницького не було. Натомість було встановлено 12 натуральних ялинок, які були присвячені містам-героям та тематично вбрані бажаючими. Спонсором ялинок був особисто начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

Так, три «ялинкові» мільйони необхідніші теробороні, а ще більше вони необхідні ЗСУ – тут не може бути двох думок. Але до новорічних свят прикрасити площу необхідно. Ми ж продовжуємо жити попри війну, неабияк дратуючи ворога. Ялинка може бути живою, достатньо високою, і подарувати її мали б лісівники, а можуть подбати меценати. Хіба мало в місті й області бізнесменів, здатних об’єднати зусилля та прикрасити головну площу?

З ялинкою чи без, а новий рік неодмінно змінює старий. Так буде і цього разу.