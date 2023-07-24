Одеса під ударом

Росіяни продовжують тероризувати наш тил. Минулого тижня зосередилися на ракетних атаках українського півдня.

Не встигла Одеса оговтатися від людських і матеріальних втрат унаслідок червневого обстрілу, як на неї знову полетіли ракети. Знову кров, сльози, руйнування. Наш фотокореспондент Олександр Шулешко, перебуваючи тими днями в Одесі, зробив фоторепортаж з підземного паркінгу, який використовується як укриття від ракетних ударів.

Росіяни поцілили в термінали Одеського порту. В одному з них зберігалося 60 тисяч тонн зерна для Китаю. Зазнав жорстоких руйнувань і центр Одеси.

Мер Одеси Геннадій Труханов записав відеозвернення, в якому передав кілька «теплих» слів росіянам. «Якби ви знали, як вас ненавидить Одеса. Не просто ненавидить, а й зневажає. Ви боретеся з маленькими дітьми, з православними храмами».

Мер Одеси зазначив, що російські ракети «летять навіть цвинтарями».

«За цю війну вас називали по-різному. Рашисти, орки, мразі і гниди. Однак це ще ласкаво. А ви просто істоти без роду і племені, моралі і цінностей. І без майбутнього. Ви дуже погано знаєте нас, одеситів. Ви нас не зломите, а розлютите ще більше», – сказав Труханов.