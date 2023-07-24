Олександрія дружня

Минулого тижня міський голова провів зустрічі з мешканцями міста і з підприємцями. Відкрилася виставка англійських фотографів. У неділю команда Руслана Ротаня в рамках підготовки до старту чемпіонату провела заключний контрольний поєдинок.

У міськраді відбулося вручення державних нагород військовослужбовцям та родинам загиблих захисників. «Ми живемо у тяжкий час – час випробувань для нашої країни. На жаль, в Олександрії було багато сумних, жалобних днів. Ми співчуваємо родинам загиблих, переживаємо ваш біль разом із вами. Схиляємо голови перед пам’яттю тих, кого немає разом з нами. Віримо в Збройні Сили України і дякуємо тим, хто сьогодні зі зброєю в руках боронить наше місто і країну», – зазначив міський голова.

Сергій Кузьменко під час засідання виконкому звернувся до місцевих підприємців, щоб ті упорядковували свої торгоівельні локації і територію навколо них. «Працюємо над тим, щоб місто мало сучасний вигляд, було охайним і чистим. Дякую підприємцям, адже я бачу зворотній зв’язок. Вони готові організовувати свої місця торгівлі та вести бізнес таким чином, щоби місто від цього ставало красивішим і набувало європейського вигляду», – сказав очільник громади.

У центральній бібліотеці до уваги відвідувачів представлені роботи англійських фотографів, які більшість світлин зробили спеціально для цієї виставки. «Жителі міста Бат неодноразово допомагали Олександрії. Наша громада отримувала і генератори, і карету швидкої допомоги, яку передали дитячій лікарні, і багато інших необхідних речей. Тому важливо, щоби ми знали більше один про одного і змогли донести особливості кожної культури і її неповторність. Така виставка – гарний початок», – сказала заступниця міського голови Ірина Чемерис.

«Нам важливо, щоби місцяни розуміли, що представляє собою Бат і сподіваємось, що в майбутньому схожа виставка про Олександрію діятиме і в нас. Адже, побачивши світлини, люди зможуть познайомитися з чудовою спадщиною цього міста», – розповідає Женя Шкіль, ініціаторка фотовиставки, українка за походженням, жителька Бату та засновниця фонду «Друзі Олександрії».

Олександрійська міська рада підписала меморандум із Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) про надання технічної допомоги на доукомплектування місць компактного проживання вимушених переселенців. Про це міський голова Сергій Кузьменко повідомив на засіданні виконкому. «Є хороша новина від наших міжнародних партнерів. Вже другий рік співпрацюємо із американським агентством USAID, яке надавало чималу підтримку нашому місту. Олександрія отримає понад 3,5 мільйони гривень на придбання різного обладнання. Це стосується тимчасово переміщених українців, які приїхали до міста і потребують нашої допомоги. Дякую міжнародним партнерам за увагу та підтримку українців, які потрапили у складні життєві обставини», – зазначив очільник міста.

Міська громада отримала гуманітарну допомогу від чеської громадської організації «Люди в біді». До благодійної організації «Центр допомоги Олександрія» прибув вантаж, який містив близько 3 тисяч продуктових наборів різної місткості та складу. Серед отриманого для вимушено переміщених людей консерви, крупи, макаронні вироби, олія, чай, сіль, цукор та солодощі.

В гості до Олександрії завітав дебютант Прем’єр-ліги – черкаський «ЛНЗ». Матч завершився з рахунком 5:1. За олександрійців забитими голами відзначилися Владислав Калітвінцев, Артем Шулянський, Родіон Плакса і дубль на рахунку Андрія Кулакова.