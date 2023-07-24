Повірити в Фузіяму

Два роки тому, у червні 2021-го, стражі правопорядку нагрянули в розташований на вулиці Волкова (тепер Героїв-рятувальників) у Кропивницькому датацентр майнінгової компанії. Провівши обшук, правоохоронці описали комп’ютерну техніку, яка, за їхньою інформацією, використовувалася у шахрайських операціях. Досудове розслідування триває. Тим часом фірма-фігурант намагається повернути арештоване обладнання. Нещодавно його долю вирішив Кропивницький апеляційний суд.

Історія цієї компанії в Україні і зокрема в Кропивницькому така. У березні 2018 року в Києві зареєструвалося ТОВ «Майнінг експрес». Власник товариства – компанія Edelweiss investment Trading Company, яка зареєстрована в Гонконзі й належить Карлосу Фузіямі, громадянину Бразилії японського походження.

ТОВ «Майнінг експрес» задекларувало, серед іншого, діяльність у сфері інформаційних технологій та комп’ютерних систем. Яку саме – випливає з назви. Тобто пан Фузіяма вирішив займатися в Україні майнінгом – добуванням цифрової валюти. Знаючі люди кажуть, що наша країна приваблива для добувачів криптовалюти завдяки помірним тарифам на електроенергію, яку криптоферми споживають у шалених обсягах.

Згодом з’ясувалося, що Фузіяма обрав для цього Кропивницький, купивши приміщення, де колись розташовувалася їдальня заводу «Друкмаш». У липні 2018 року на оновленому фасаді колишньої заводської їдальні появився логотип Mining Express, а всередині вирували ремонтні роботи. Кореспондент «УЦ» виявив бажання побувати всередині, поспілкуватися з персоналом – йому відмовили. При підготовці матеріалу нам довелося скористатися інформацією з відкритих джерел.

Наступного місяця компанія Mining Express похвалилася у Facebook, що завершуються роботи з підведення електроенергії до датацентру в Кропивницькому і що цей проєкт – «заявка на четверте місце серед майнінгових пулів світу».

У листопаді 2018 року в Кропивницькому відбулося відкриття «найбільшої в Європі майнінгової ферми». Обійшлося без представників місцевої влади і червоної стрічки, яку вони охоче перерізали б. Нічого не відомо й про меморандум добувачів криптовалюти з профспілками. Словом, нуднішого заходу годі й уявити. Щоправда, був присутнім сам пан Фузіяма. Невдовзі один з учасників тієї вечірки, херсонський ріелтор і блогер Ян Полянчев, опублікував у YouTube відео (https://www.youtube.com/watch?v=HNCAO3FvEWM) про «найбільшу в Східній Європі майнінгову ферму», в яку вкладено 500 мільйонів доларів. У ролику розповідається, що криптоферма може бути і майданчиком для додаткових бізнесів, оскільки тут генерується багато тепла, яке можна використовувати, наприклад, для вирощування троянд і навіть фініків. «Кожна людина може стати власником частини пулу і отримувати з цього пасивний дохід», – це прозвучало як заклик повірити панові Фузіямі, який у свої 35 років створив сучасний потужний бізнес і може допомогти розбагатіти іншим.

А в травні 2021 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань було зареєстроване кримінальне провадження, в якому фігурує кропивницька майнінгова ферма. Слідство розпочато за матеріалами Департаменту контррозвідувального захисту інтересів у сфері інформаційної безпеки СБУ і ведеться силами поліції Кіровоградщини.

У червні того ж року відбувся перший обшук у криптофермі в Кропивницькому. Правоохоронці описали виявлене там обладнання, а Печерський районний суд Києва наклав на нього арешт. Майно передали на відповідальне зберігання одному з працівників ТОВ «Майнінг експрес». Компанія оскаржувала судове рішення про арешт свого майна, але поки що їй нічого не повернуто.

У січні 2022 року правоохоронці дізналися, що частина арештованого обладнання начебто зникла. Печерський суд санкціонував новий обшук. Перелічили майно у приміщенні на Героїв-рятівників, 13E у Кропивницькому, і виявилося: на третьому поверсі з 2086 приладів залишилося 1516, на другому поверсі з 506 приладів – 290.

Це спричинило появу у кримінальному провадженні ще однієї статті – про незаконні дії з арештованим майном. А ту його частину, яка залишилася, має бути передано АРМА – Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Так постановив нещодавно Кропивницький апеляційний суд.

З ухвали суду дізнаємося, в чому саме підозрюють майнінгову компанію. Ідеться про «протиправне використання електронних платіжних систем та систем розрахунків, криптовалют та пов`язаних із ними технологій з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, у т.ч. в електронному вигляді та криптовалютному виражені, з ухиленням від сплати податків і зборів та подальшим протиправним виведенням у легальний обіг.

Встановлено, що у період з 2018 по теперішній час група осіб створила протиправну фінансову схему, направлену на заволодіння шахрайським шляхом коштами громадян України та іноземних громадян, зокрема громадян Японії, Південної Кореї тощо, в особливо великих розмірах під виглядом “надання послуг хмарного майнингу” (спосіб добування криптовалют без необхідності придбання власного обладнання, за допомогою потужностей, встановлених у центрах обробки даних – так званих майнінг-центрах) найбільш капіталізованих світових криптовалют, без фактичного їх надання».

У документі названо громадян Бразилії, які, «використовуючи веб-ресурс https://miningexpress.com, здійснювали фіктивний продаж доступу до власних апаратних потужностей через Інтернет за грошові кошти, у тому числі в іноземній валюті.

Зокрема, інвесторам пропонувалось придбати інвестиційні плани – “Кар’єрні плани”, вартість яких складала відповідно 100, 500, 1200, 20000 та 35000 доларів США, які в подальшому мали приносити прибуток вкладникам. Однак, спроби вкладників у подальшому отримати дохід або повернути вкладені кошти блокувались організаторами піраміди.

Зазначені протиправні дії призвели до значних скарг на офіційних інтернет-форумах з боку іноземців так і громадян України, які вважають себе ошуканими під час інвестування значних сум грошей в діяльність ТОВ “Майнінг експрес”.

Крім того, обставини, що досліджуються у кримінальному провадженні, були предметом журналістських розслідувань у Японії. У вказаних розслідуваннях акцентується увага на шахрайському характері діяльності ТОВ “Майнінг Експрес”, при цьому вказується що ця компанія діє в Україні».

До цього додамо, що компанія «Майнінг експрес», її засновники і працівники вважаються невинуватими в яких-небудь правопорушеннях і вважатимуться такими, поки інше не буде написане у судовому вироку.

Віктор Іваненко, «УЦ».