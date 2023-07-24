Родіон Морозов, в.о. голови правління Укргазбанку: «У нас крафтовий підхід до роботи з клієнтом»

Як Укргазбанк відновлював роботу на звільнених територіях, відповідав на потреби підприємців і розвивав програму “Доступні кредити 5-7-9%” – розповідає Родіон Морозов, в.о. голови правління Укргазбанку.

– Україні вже вдалося повернути значну частину окупованих територій. Як Укргазбанк відновлював роботу в цих регіонах?

– Ми відновлювали роботу оперативно, зокрема, в Херсоні відкрили відділення, як тільки з’явився зв’язок і електроенергія. Мене вразила сміливість наших працівників, які повернулись до Херсона й почали повноцінно працювати. Адже були деякі побоювання щодо можливості зібрати людей на робочих місцях.

– Як при цьому склалася доля клієнтів МСБ з тимчасово окупованих й охоплених бойовими діями територій?

– Частина клієнтів залишається на окупованій території суто юридично. Для них ми ввели наскрізне обслуговування, й вони можуть отримати послуги у відділеннях на підконтрольній території. Є такі кейси, коли у клієнтів сонячні електростанції опинилися в окупації. Але вони продовжують обслуговувати кредити та видають електроенергію в енергосистему України, і з ними розраховується Гарантований покупець.

– Після окупації Херсонщина також зіткнулася з повінню через підрив Каховської ГЕС. Як це вплинуло на роботу банку?

– У нас затонуло кілька банкоматів, а будівля Херсонської дирекції, яка знаходиться на височині, вціліла, відділення працює. Але жодні збитки банку не можуть йти в порівняння з більш віддаленими наслідками для землеробства. Проблеми агроклієнтів полягають навіть не у прямих збитках, а у майбутніх складнощах зі зрошенням на великій території півдня країни.

– Як ви оцінюєте внесок Укргазбанку в розвиток програми “Доступні кредити 5-7-9%”?

– Ми брали участь в розробці програми, були одним з її драйверів і входимо в трійку лідерів. Наше лідерство базується саме на інвестиційній складовій. Адже Укргазбанк спеціалізується на складних інвестиційних кейсах. Я б сказав, у нас більш крафтовий підхід до роботи з клієнтом.

– Завдяки чому програма після її запуску стала масовою?

– Головний плюс програми – її адаптивність під потреби ринку. Спочатку акцент зробили на створенні нових робочих місць. Після початку епідемії коронавірусу програму підлаштували під нові виклики, за що варто віддати належне Міністерству фінансів.

– Яких змін зазнала програма після 24 лютого 2022 року?

– Головним рушієм стала підтримка агросектору. Банки забезпечили успішну посівну кампанію на більшій частині сільгоспземель, підтримавши таким чином продовольчу безпеку в країні та світі.

– Як можна оцінити внесок у розвиток програми “Доступні кредити 5-7-9%” Міністерства фінансів?

– Тут варто відзначити гарантійний механізм, який започаткував Мінфін. Саме його комбінація з компенсацією ставки за пільговими кредитами від ФРП якраз і створила ефект синергії. Тобто завдяки Мінфіну своєчасне поєднання цих двох інструментів забезпечило успіх програмі й надало неоціненну підтримку бізнесу.

– На які цілі підприємці зараз найчастіше беруть кредити?

– У перший рік війни було затребуване фінансування обігових коштів. Зараз інвестиційне кредитування відновлюється, але його співвідношення з фінансуванням обігових коштів складає 20% до 80%. Очікуємо зростання попиту саме на інвестиційні кредити.

– До повномасштабної війни Укргазбанк фокусувався на кредитуванні ініціатив у сфері енергозбереження. Розвиваєте цей сегмент зараз?

– Цей напрям залишається нашою спеціалізацією. Ми розширюємо концепцію від зеленого банкінгу до сталого розвитку. Одним з перспективних напрямів фінансування є відновлювана генерація для власних потреб бізнесу. Актуальною метою таких кредитів є облаштування автономних систем сонячної генерації для згладжування піків енергоспоживання. Ми готуємося фінансувати проєкти, де генерація поєднується з акумуляцією електроенергії. Адже відсутність акумуляції є однією з нагальних проблем енергоринку.

– Ми всі прагнемо найшвидшої перемоги України й вже обговорюємо повоєнну відбудову. Якою може бути роль Укргазбанку на цьому етапі?

– На етапі повоєнного відновлення ми отримаємо шанс відбудувати інфраструктуру на якісно новому рівні. Ми як банк з урахуванням нашої експертизи бачимо себе як важливу платформу для партнерства з міжнародними фондами й інвесторами. Як локальний партнер ми забезпечимо максимальний мультиплікаційний ефект від наданої допомоги.

Матеріал опубліковано у випуску Forbes Ukraine №3 червень – липень 2023.

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