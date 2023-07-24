Справа Діани Хріненко: провину не визнає

20 липня у Кіровському районному суді Кропивницького відбулося чергове засідання у справі про вбивство 16-річної Діани Хріненко. В цей раз прослуховували аудіозаписи розшукових слідчих дій. Нагадаємо, судовий процес триває вже п’ятий рік.

Під час засідання було заслухано 15 аудіофайлів, які були відстежені поліцією. В них ясно прослідковується причетність до злочину підозрюваного Миколи Середницького. Прокурор Костянтин Клюкін чітко питав у підозрюваного, чи він пам’ятає, що вбив та закопав у полі школярку? Та він своєї провини не визнає, проте цьому є докази. На задньому сидінні автомобіля були виявлені частки крові саме Діани.

«Він розповідає, що бачив у той день тіло. Його співрозмовник питає, чи точно він пам’ятає, що не було браслета. Він каже, що точно не пам’ятає, але пригадує, що, наче, не було. Це вказує на те, що Середницький у день кримінального правопорушення бачив Хріненко. Підозрюваний вказує, де закопав тіло дівчини та викинув знаряддя злочину. В обвинувальному акті вказано, що він завдав удару невстановленим слідством твердим предметом. Він приїжджав на місце злочину чотири рази», – зазначив прокурор.

За словами матері Олени Хріненко, тіло Діани було закопано на «два штики». Це показала експертиза. Але саму лопату так і не знайшли. Це підтвердив і прокурор.

Зі свого боку адвокат підозрюваного Олександр Урсаленко стверджує, що доказів про причетність його підзахисного до злочину недостатньо. «У Миколи не знайшли речей, які були відсутні на Діані. Нічого не знайшли. Підтверджено вже, що немає предмета, яким наносили тілесні ушкодження. Немає речей, які викрали. Одні записи», – стверджує адвокат.

Проте суд вирішив, що потрібно продовжити термін затримання підозрюваному ще на два місяці, а у разі доказів його провини йому загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, 17-річна дівчина із села Суботці, тоді ще Знам’янського району, зникла у ніч на 25 серпня 2018 року. У березні 2019-го за 12 кілометрів від її рідного села знайшли рештки тіла людини та фрагменти одягу. Те, що вони належать Діані Хріненко, підтвердили три експертизи. Підозрюваного у вбивстві Миколу Середніцького затримали у Польщі. Згодом його передали Україні.