Вже багато років «не на часі»

«УЦ» наполегливо продовжує тему створення музею історії нашого міста. В очікуванні конкретних думок та рішень чиновників ми поцікавилися експертною думкою відомого кропивницького колекціонера Володимира Нагорного. Виявилося, що темою реформування роботи музеїв, зміни подачі експонатів він займається давно. Обійшов безліч владних кабінетів. І навіть п’ятнадцять років тому чув у відповідь «не на часі».

– Ідею Цуканова цілком підтримую. Вона чудова. Маю сподівання на здібності Миколи Миколайовича доводити почате до логічного завершення, досягати мети. Має все вийти, тому що багато людей це підтримують. Зокрема, колекціонери міста.

Відповім на аргумент деяких скептиків стосовно того, що в нас є краєзнавчий музей, тому не потрібно дублювати його функції. Але це музей історії краю. Там багато про все, але хочеться конкретики, глибини подачі.

У наших сусідів, у Черкаській області, в кожному селі є музей історії села. Вони на балансі сільрад. Існують, функціонують. Невже на Кіровоградщині живуть інші люди?

Я переконаний, що музей швидко наповниться експонатами. Мій друг Юрій Тютюшкін якось сказав, що будь-який предмет колекції обов’язково повинен мати вихід: або обмін, або продаж, або демонстрацію. Власнику будь-якого раритету цікаво, щоб про нього дізналося якомога більше людей. Місцеві колекціонери безперечно щось подарують музею. Але вони можуть надавати матеріали для експонування, і це буде дуже цікаво, музей буде не статичним, а динамічним, живим.

Будь-який містянин, який володіє рідкісною річчю стосовно історії міста, подарує її музею, тим самим ввійшовши в цю історію, залишивши по собі добру згадку.

Чому чиновники не підхоплюють цю тему? Не хочуть, бо треба брати відповідальність, працювати, врешті, виконувати свої функціональні обов’язки.

Сьогодні тема історії затребувана як ніколи. Ми бачимо, як ворог знищує наш історичний матеріал. Здавалося б, ми повинні більш дбайливо ставитися до минулого й сьогодення. До мене звернулися люди з Ірпеня. Вони нещодавно повернулися в своє постраждале місто, де зруйновані їхні будинки, а вже мають на меті створити музей історії Ірпеня.

Наше місто має цікаву історію. До речі, матеріали про нього збирають люди з різних континентів, я це точно знаю. І я маю що передати майбутньому музею. Нехай він відбудеться!