Юлія Тимошенко: «Політикою займемося після перемоги»

Голова політичної партії «Батьківщина», народна депутатка України Юлія Тимошенко минулого тижня відвідала Кропивницький, від своєї команди передала нашим тероборонівцям дрони – те, що хлопці просили. Користуючись нагодою, зустрілася з місцевими журналістами і розповіла про те, що відбувається в парламенті. Трансляції засідань під час війни немає, журналісти туди не допускаються, тому було цікаво послухати з перших уст.

Юлія Володимирівна не без гордості зазначила, що завдячуючи її фракції було прийнято рішення про 30-денну відпустку для військовослужбовців. Крім цього було внесено зміни до закону, згідно яких поранені, перебуваючи на лікуванні, будуть отримувати «бойові» гроші в тому розмірі, що отримують воюючи на фронті.

Юлію Тимошенко обурили слова прем’єр-міністра стосовно того, що стратегія України після перемоги – «стати ресурсним центром Європи». «Це не може бути нашою стратегію. Ми не будемо нічиїм ресурсним центром, – заявила народна депутатка. – В співпраці з усіма країнами, в складі ЄС, НАТО ми будемо будувати країну, в якій кожен ресурс буде працювати на наше відновлення, нашу заможність, наше щастя. Або ми чийсь ресурс, або ми самодостатня країна».

Саме це, різні бачення майбутнього України, Юлія Тимошенко вважає причиною конфлікту, який має місце в парламенті. На початку війни всі парламентарі домовилися, що під час війни не місце політиці. «Ми не повинні ділитися на владу та опозицію. Ми назовні не кажемо жодного слова критики влади. Політикою займемося після перемоги. Але те, що сьогодні відбувається в парламенті, входить в протиріччя з фундаментальною стратегією України стати однією з найсильніших країн європейського континенту», – сказала лідерка «Батьківщини».

На кожному засіданні ВР прий­маються десятки нових законів. Не за всі голосує фракція «Батьківщина». Тимошенко навела кілька прикладів, коли вона з колегами не підтримувала закони, які, на їхню думку, не відповідають стратегії відродження країни. Один з них – закон про нову функцію Фонду держмайна, який отримав право ліквідувати 3600 державних підприємств. «Створена ліквідаційна компанія спрямована на деіндустріалізацію країни, – запевняє політикиня. – А ми маємо ставити за мету не ліквідувати жодне підприємство, тим, що працюють неефективно, треба допомагати, надавати нового змісту».

«Батьківщину» насторожує й те, що велике унітарне державне підприємство «Енергоатом» згідно нового закону стає акціонерним товариством відкритого типу. Структура віддається іноземній наглядовій раді. Наслідком цього Юлія Володимирівна вважає підвищення тарифу на електроенергію на 87%.

Ринок землі, запроваджений в Україні, викликає у «Батьківщини» певні зауваження. А ще те, що прийнятий під час війни закон дозволяє до 100 гектарів лісу віддавати в приватні руки, дозволено приватизувати водойми. Окремою темою спічу Юлії Тимошенко був медичний канабіс. Взагалі «Батьківщина» не проти його використання медичних препаратів на основі канабісу хворими, яким він призначений. Але.

«Закон, прийнятий в першому читанні, не про медичний канабіс, – заявила лідерка «Батьківщини». – В 1995 році був прийнятий закон, який дозволяє використовувати медичні препарати, виготовлені на основі наркотичних, психотропних речовин та прекурсорів. Цей закон надає право кабміну затверджувати будь-які переліки медикаментів. А в 2000 році уряд затвердив всі препарати, основані на наркотичних речовинах, які існували на той час. У квітні 2021 року прийнята постанова кабміну, якою затверджено нові популярні препарати на основі канабіоідів. Але ці препарати не були закуплені. Якби їх закупили, не був би протягнутий законопроєкт про медичну марихуану».

Юлія Тимошенко вважає, що це законопроєкт не про медичний канабіс, а про вирощування наркотичної марихуани без обмежень на території України приватними компаніями, про масштабну переробку цієї сировини, про створення приватних лабораторій, про створення роздрібної мережі торгівлі. «Якщо цей закон приймуть, Україна стане другою Колумбією», – переконана Тимошенко.

Відповідаючи на запитання стосовно внутрішнього ворога України, який призводить до прийняття невірних або нелогічних рішень, Юлія Володимирівна сказала: «Кожна країна повинна мати національні інтереси, вони мають бути фундаментальними. Інституціонально й інтелектуально Україна на високому рівні, але сьогодні вона неймовірно слабка. Тому глобальні корпорації створили у нас свої лобістські групи. Як правило, вони створюють їх на базі так званих громадських організацій, які фінансуються грантами, керуються ззовні, проводять політику, яка вигідна корпораціям. Країна тотально наповнена лобістами».

Стосовно ймовірних виборів до закінчення війни лідерка «Батьківщини» категорично зазначила: «Я вкрай негативно ставлюся до будь-яких планів проводити вибори під час війни. Ніхто з політиків не має право це робити. Якщо так станеться, це буде остаточна руйнація демократії в Україні».