За кермо – без бар’єрів

Кіровоградщина – один з п’яти регіонів України, де функціонує автошкола для осіб з інвалідністю (категорія B). Вона працює на базі Донецького державного університету внутрішніх справ. Детально про навчання, яке здійснюється за ініціативи першої леді України Олени Зеленської «Без бар’єрів», на прес-конференції розповіла проректор начального закладу, кандидат юридичних наук, професор, полковник поліції Олена Волобуєва.

Зараз в автошколі навчаються дві особи з інвалідністю, ще чотири готують документи. Для того, аби бути зарахованим, потрібно надати заяву, копії паспорта, ідентифікаційного коду, фото та медичну довідку про відсутність протипоказань.

Курс навчання передбачає 104 години, 40 з яких – практика. Вартість – 6 тисяч гривень без урахування пального. Це для осіб з інвалідністю. В автошколі можуть навчатися всі бажаючі, і для решти вартість курсу складає 9,5 тисячі гривень. Автошкола університету має досвідчених інструкторів, необхідні сертифікати з інклюзії і належні умови: кабінети для теоретичних занять, майданчик, 8 автомобілів, 2 з яких переобладнані під ручне керування.

За словами Олени Волобуєвої, університет працює над пошуком варіантів компенсації оплати за навчання для осіб з інвалідністю. А учасники бойових дій навчаються безкоштовно.

Можливості автошколи дозволяють одночасно навчати 60 осіб (дві групи по 30). Для тих, хто має інвалідність, графік може коригуватися. Якщо людина не можете приїжджати на очні заняття – є можливість вчитися онлайн. Це не стосується практичних занять.

За більш детальним алгоритмом дій можна звертатися за адресою: м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 1. Тел.: 096-082-49-21; (097) 517-88-82; (066) 857-00-47.