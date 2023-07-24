Звикайте до нових назв

Топонімічна комісія при виконкомі Кропивницької міської ради рекомендує депутатам перейменувати ще понад 20 вулиць обласного центру. Інформуємо, на честь кого пропонується назвати вулиці.

З деякими постатями знайомити широкий загал не потрібно. Наприклад, вулицю Баженова рекомендують перейменувати на Павла Скоропадського, Омську – на Миколи Амосова, Глинки – на Княгині Ольги, Пацаєва – на Леоніда Каденюка, провулок Долгорукого – на Івана Драча.

Провулок Воронцовський пропонується назвати Байгородським. Таку ж назву отримають Воронцовський проїзд і Воронцовський тупик. І тут слід пояснити: наш земляк Юрій Яновський у повісті «Байгород» мав на увазі Єлисаветград.

Провулок Гастелло хочуть перейменувати на честь Мирослава Скорика – видатного українського композитора і музикознавця, Героя України, внучатого небожа Соломії Крушельницької.

Провулок Ковпака на Завадівці пропонують назвати провулком Неопалимівським, оскільки недалеко є село Неопалимівка. Назва – релігійного походження, пов’язана з історією неопалимої купини.

Вулиці Посадочній рекомендують дати ім’я Олени Степанів – української історикині, викладачки, громадської та військової діячки (cлужила в Українській Галицькій армії). Олена Степанів – перша в світі із жінок, офіційно зарахованих на військову службу. Була ув’язнена в радянських таборах.

Вулицю Спренжина пропонують перейменувати на вулицю Миколи Куліша, українського письменника, режисера, драматурга, представника Розстріляного відродження (загинув у Карелії 1937 року).

Вулиці і провулку Тарана хочуть дати ім’я Григорія Тарана – відомого льотчика, який народився у селі Великій Мамайці, нині це – Підгайці Кропивницького району. Під час Другої світової війни Григорій Таран командував авіаційним транспортним полком. Герой Радянського Союзу, один з піонерів освоєння повітряних трас над високогірним Паміром, першопрокладач авіалінії у Таджикистані.

Провулок Тимірязєва пропонують назвати на честь Олександри Єфимовської. Приватна жіноча гімназія Олександри Никифорівни розташовувалася на Великій Перспективній. Навчальний заклад засновано 1902 року як приватне училище 1-го розряду, з 18 травня 1907-го діяв як 7-класна жіноча гімназія.

Вулиці Тургенєва теж пропонується нове ім’я – українського прозаїка, поета, драматурга Івана Багряного.

Тупик Уральський хочуть перейменувати на честь отамана Чорного Ворона – узагальненого образу українських повстанців, які чинили опір російським більшовицьким окупантам на теренах України у 1919 – 1926 роках. Про Чорного Ворона розповідається в одноіменному бестселері Василя Шкляра.

Проєкт про перейменування вулиць буде розглянуто на пленарному засіданні міської ради, яка й ухвалить остаточне рішення.