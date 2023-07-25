А ви повідомили “пенсійний” про звільнення з роботи чи працевлаштування?

Чому розмір пенсії не збільшується? Чому знайомим перераховують пенсії, а мені – ні? Це лише частина запитань, з якими звертаються відвідувачі до сервісних центрів Пенсійного фонду України в області. Питання пенсійних виплат, їх зростання не залишають байдужими нікого.

Нагадуємо, що окремі складові пенсійної виплати встановлюються в залежності від того, працює особа чи ні. Тому важливо своєчасно повідомляти органи Пенсійного фонду України про своє працевлаштування чи звільнення з роботи.

Ситуація 1: Працюючий пенсіонер М. звільнився з роботи, але пенсійну службу про це не повідомив.

Наслідки: працюючому пенсіонеру не проводяться масові перерахунки у разі збільшення розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, а також у разі збільшення розміру мінімальної заробітної плати.

Ситуація 2: Пенсіонер О. працевлаштувався, але не повідомив про це пенсійну службу.

Наслідки: неповідомлення або невчасне повідомлення про працевлаштування призводить до надміру виплачених пенсійних коштів внаслідок проведення масових автоматичних перерахунків, які встановлені відповідно до законодавства для непрацюючих пенсіонерів. Надміру виплачені кошти внаслідок зловживань з боку пенсіонера підлягають обов’язковому поверненню органам Пенсійного фонду України.

ДО УВАГИ ПЕНСІОНЕРІВ-ПІДПРИЄМЦІВ!

До того моменту, поки пенсіонером до Пенсійного фонду України не буде надано інформацію про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця, він вважається працюючим пенсіонером. Відсутність доходу від підприємницької діяльності не дає підстав відносити пенсіонерів до непрацюючих осіб!

ЯКИМ ЧИНОМ ПОВІДОМИТИ?

Про дату працевлаштування, звільнення, припинення реєстрації підприємницької діяльності пенсіонери повідомляють органи Пенсійного фонду виключно шляхом подання заяви (при собі необхідно мати трудову книжку).

Олена РОМАНЧЕНКО, заступник начальника головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області