На Кіровоградщині правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно жителя Одеської області у скоєнні шахрайства

Зловмисник діяв за схемою «ваш родич у біді», телефонуючи громадянам літнього віку, які мешкали одиноко. Представлявся лікарем і розповідав історію про дорожньо-транспорту пригоду, травмування близької людини та пропонував через свого «представника» передати кошти на операцію. Шахрая викрили співробітники відділення поліції № 1 (м. Світловодськ).

До правоохоронців звернулася онука 87-річної місцевої жительки, коштами якої зловмисник заволодів шляхом обману. Телефоном літній жінці розповіли про те, що родичка потребує коштів на лікування. Згодом на порозі квартири з’явився невідомий чоловік, забрав заощадження потерпілої та втік.

«Поліцейські встановили особу зловмисника і його можливий напрямок руху. У подальшому за орієнтуванням автомобіль, яким пересувався 46-річний громадянин, був зупинений на території Олександрійського району.

Наразі досудове розслідування за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство» завершено, обвинувальний акт скеровано до суду», – розповів начальник відділення поліції № 1 (м. Світловодськ) Андрій Гулий.

Правоохоронці нагадують громадянам про правила безпеки для попередження телефонних шахрайств.

Якщо невідомі особи повідомляють про подію за участі родича або знайомого і для «вирішення проблеми» вимагають швидко перерахувати або передати гроші:

негайно припиніть розмову та зателефонуйте родичу;

пам’ятайте, навіть якщо з ним відсутній зв’язок – це не означає, що ситуація відповідає дійсності;

у жодному разі не перераховуйте та не передавайте грошові кошти.

Про підозрілі дзвінки та шахрайські дії невідомих осіб повідомте поліції за номером «102».

Сектор комунікації поліції Кіровоградської області