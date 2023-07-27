Детралекс 1000 – ефективний інструмент лікування геморою

Будь-які неприємні симптоми слід аналізувати та своєчасно реагувати на них, особливо якщо це пов’язано з прямою кишкою. Завжди є ймовірність розвитку геморою, який представлений як патологічне розширення судинних сплетень у прямій кишці, коли там застоюється венозна кров. Бажано розпочинати своєчасне лікування на початкових стадіях, щоб виключити серйозніші проблеми.

Дане проктологічне захворювання вважається одним із найпопулярніших у своїй категорії. На них хворіють як чоловіки, так і жінки. Не зайвим буде застосовувати для лікування таблетки детралекс, які мають венотонічну та ангіопротекторну дію. Відбувається зменшення розтягування вен та веностаз, після чого знижується проникність капілярів.

Причини появи геморою

Особливість захворювання у тому, що відбувається застій у судинних сплетеннях прямої кишки, а головна причина цього – низька активність людини або надмірне фізичне навантаження. Венозні сплетення є у всіх людей і в міру накопичення крові вони можуть збільшуватися, що призводить до поганого руху калу. Іноді ці сплетення можуть розриватися, що призводить до больових відчуттів та кровотечі.

Додаткові причини хвороби можна назвати так:

постійні запори;

неправильне харчування;

малорухливий спосіб життя;

вагітність та пологи;

заняття важкими видами спорту;

ожиріння;

підвищений внутрішньочеревний тиск.

Через повну комп’ютеризацію геморой стає молодим захворюванням, тобто дедалі частіше його діагностують у людей віком до 30 років. Жінки більш схильні до цього захворювання, також є генетична схильність.

Симптоматика

Перший та ключовий симптом – постійний дискомфорт у задньому проході. Найчастіше діагностується хронічний геморой, коли хвороба проходить хвилями у стадії ремісії та змінюється різкими больовими відчуттями. До додаткових симптомів слід віднести:

поява крові при дефекації;

шишки біля анусу;

відчуття сверблячки в задньому проході;

больові відчуття під час ходьби чи сидіння.

Також є 4 стадії хвороби та кожна з них є причиною призначення різних форматів лікування, починаючи від консервативного лікування та закінчуючи хірургічним втручанням.

Методики лікування

При першій стадії хвороби можна пробувати свічки та мазі, що дозволить зняти запальний процес та забезпечити комфортне життя. На другій стадії слід застосовувати сильні препарати для нормалізації кров’яного тиску в гемороїдальних вузлах. На третій і четвертій стадії найчастіше потрібне оперативне втручання.