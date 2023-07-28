Какие бывают бокалы для виски

Виски ценится не только за вкус, но и за аромат. Только правильно подобранная посуда для напитка позволяет собрать все пары и почувствовать их запах и вкус. Для каждого сорта виски есть подходящие бокалы. Познакомимся с особенностями и предназначением основных разновидностей бокалов для виски.

История создания специальной посуды

Первые классические бокалы для подачи скотча появились еще во времена освоения Дикого Запада. Тогда владельцы таверн, страдая от банального недостатка стеклянной посуды, которая активно разбивалась посетителями, начали срезать горлышко из пустых бутылок.

Оставшаяся часть служила сосудом для подачи крепкого алкоголя. Чуть позже появились специальные стаканы для виски Клеймор. Они имели правильную цилиндрическую форму. В принципе, хайболы используются и сейчас, как в барах, так и дома.

Материал

Наиболее популярными являются стаканы для скотча из толстого стекла. Такой материал имеет низкую теплопроводность, что позволяет длительное время сохранять стабильную температуру напитка. Предпочтительнее выбирать посуду из закаленного стекла, обладающего повышенной устойчивостью к перепадам температур и механическим воздействиям.

Совет: не покупайте бокалы с рисунками. В среде истинных ценителей виски это считается дурным тоном.

Хрусталь является более дорогим и хрупким материалом. Однако позволяет по достоинству оценить цвет напитка и насладиться его переливами. К тому же звон соприкасающихся хрустальных бокалов — это отдельный вид удовольствия.

Классические бокалы для виски

Shot Glass (Шот Глас). Это скорее специальная рюмка небольшого объема (до 60 мл), в которой подают скотч при быстром распитии. Почувствовать аромат такая посуда точно не позволит.

Higghball (Хайбол). Стакан может быть полностью круглым или иметь грани (8 или 16). Эта разновидность широко распространена в барах, поскольку может использоваться как для подачи чистого алкоголя, так и для изготовления коктейлей. Объем стандартный— 200 мл.

Rocks (Рокс). Еще один «барный» вариант. Из-за широкого верха и суженого дна не позволяет оценить букет ароматов.

Tulip (Тюльпан). Бокал на ножке с широким низом и достаточно узким верхом. Его форма повторяет цветок. Это одна из любимых разновидностей дегустаторов, поскольку продуманная форма предназначена для накопления паров вверху над напитком. Объем 100–150 мл.

Snifter (Снифтер). От предыдущего варианта отличается большим объемом (до 600 мл) и более короткой ножкой. Купить бокалы для любимого напитка можно в маркете Маудау.

Кроме того, еще бывают нестандартные формы бокалов для виски. Например, в форме обрезанной цифры «8» или со специальным отсеком для охлаждения льда. Такая посуда изготавливается в ограниченных количествах и чаще всего сосредоточена в барах настоящих ценителей элитного виски.