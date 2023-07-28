ПРАВИЛА СПЛАТИ “ПЕНСІЙНОГО ЗБОРУ” ПРИ КУПІВЛІ АВТОМОБІЛЯ

Сніжана Соловей, начальник фінансово-економічного управління головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області нагадує майбутнім власникам автомобілів правила сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу легкових автомобілів.

Якщо автомобіль зареєстровано, вперше?

При першій реєстрації легкового автомобіля на території України, незалежно від того, куплена в автосалоні (нова) чи ввезена з-за кордону (вживана) , ставка збору визначається виходячи з вартості легкового автомобіля без врахування податку на додану вартість (ПДВ), якщо ж сума такого податку зазначена у документі (договір купівлі-продажу, договір міни, довідки органів митної служби, акт експертної оцінки вартості автомобіля тощо).

Яка ставка “пенсійного” збору або як розраховується податок на реєстрацію авта?

Станом на 01.01.2023 року прожитковий мінімум для працездатних осіб становить 2684,00 грн ‒ це показник, який використовується у розрахунках об’єкта оподаткування (Закон України 400/97).

Тож, пропонуємо вашій увазі ставку пенсійного збору, залежно від вартості об’єкта (автомобіля без ПДВ ):

3 відсотки – до 442 860,00 грн. (165 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб);

4 відсотки – понад 442 860,00 до 778 360,00 грн. (від 165 – 290 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб);

5 відсотків – понад 778 360,00 грн. (якщо перевищує 290 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб).

Сніжана СОЛОВЕЙ, начальник фінансово-економічного управління головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області