Які бувають бокали для віскі

RU

Віскі цінується не тільки за смак, а й за аромат. Тільки правильно підібраний посуд для напою дає змогу зібрати всі пари та відчути їхній запах і смак. Для кожного сорту віскі є відповідні келихи. Познайомимося з особливостями і призначенням основних різновидів келихів для віскі.

Історія створення спеціального посуду

Перші класичні келихи для подачі скотчу з’явилися ще за часів освоєння Дикого Заходу. Тоді власники таверн, потерпаючи від банальної нестачі скляного посуду, що активно розбивався відвідувачами, почали зрізати горлечко з порожніх пляшок.

Частина, що залишилася, слугувала посудиною для подачі міцного алкоголю. Трохи пізніше з’явилися спеціальні склянки для віскі Клеймор. Вони мали правильну циліндричну форму. У принципі, хайболи використовуються і зараз, як у барах, так і вдома.

Матеріал

Найпопулярнішими є склянки для скотчу з товстого скла. Такий матеріал має низьку теплопровідність, що дає змогу тривалий час зберігати стабільну температуру напою. Переважно вибирають посуд із загартованого скла, що має підвищену стійкість до перепадів температур і механічних впливів.

Порада: не купуйте келихи з малюнками. У середовищі справжніх поціновувачів віскі це вважається поганим тоном.

Кришталь є більш дорогим і крихким матеріалом. Однак дає змогу належно оцінити колір напою та насолодитися його переливами. До того ж дзвін кришталевих келихів – це окремий вид задоволення.

Класичні келихи для віскі

Shot Glass (Шот Глас). Це імовірніше спеціальна чарка невеликого об’єму (до 60 мл), у якій подають скотч під час швидкого розпивання. Відчути аромат такий посуд точно не дасть змоги.

Higghball (Хайбол). Склянка може бути повністю круглою або мати грані (8 або 16). Цей різновид широко поширений у барах, оскільки може використовуватися як для подачі чистого алкоголю, так і для виготовлення коктейлів. Обсяг стандартний – 200 мл.

Rocks (Рокс). Ще один «барний» варіант. Через широкий верх і звужене дно не дає змоги оцінити букет ароматів.

Tulip (Тюльпан). Келих на ніжці із широким низом і досить вузьким верхом. Його форма повторює квітку. Це один з улюблених різновидів дегустаторів, оскільки продумана форма призначена для накопичення парів вгорі над напоєм. Об’єм 100-150 мл.

Snifter (Сніфтер). Від попереднього варіанта відрізняється більшим об’ємом (до 600 мл) і коротшою ніжкою. Купити келихи для улюбленого напою можна в маркеті Маудау.

Крім того, ще бувають нестандартні форми келихів для віскі. Наприклад, у формі обрізаної цифри «8» або зі спеціальним відсіком для охолодження льоду. Такий посуд виготовляється в обмежених кількостях і найчастіше зосереджений у барах справжніх поціновувачів елітного віскі.