«Эти укропы не дают мне нормально жить»

У Кропивницькому знову викрили шпигуна, причому ідейного – не тільки збирав секретну інформацію для фсб, а й хотів воювати на боці агресора. Принаймні, про це ідеться в зібраних СБУ матеріалах стосовно завгоспа державного підприємства, розташованого на Новомиколаївці і підпорядкованого концерну «Укробооронпром».

Згідно з цими матеріалами, кропивничанин у лютому нинішнього року отримав через Telegram повідомлення від абонента, який назвався співробітником фсб росії і попросив повідомляти йому про розташування військових частин на Кіровоградщині, про переміщення зброї і техніки. За це було обіцяно допомогу в отриманні російського громадянства.

У березні кропивничанин повідомив заочному знайомому, що бачив пересування залізницею великої кількості військової техніки у бік Києва. Улітку він, виконуючи завдання фсб, влаштувався на місцевий завод, підпорядкований «Укроборонпрому», щоб збирати відомості про його роботу. Згодом він сфотографував деякі документи, що стосуються діяльності заводу, і переслав їх росіянину. Одразу після того завгоспа затримали працівники СБУ. Його обгрунтовано підозрюють у посібництві державі-агресору.

На початку липня Ленінський райсуд Кропивницького постановив узяти фігуранта під варту на два місяці. Його захисник поскаржився в Кропивницький апеляційний суд – попросив скасувати ухвалу про взяття клієнта під варту.

Один з доводів адвоката: буцімто працівники СБУ спровокували чоловіка до протиправної діяльності, зокрема самі влаштували його завгоспом на оборонне підприємство. Апеляційний суд визнав цей аргумент необгрунтованим і залишив фігуранта під вартою.

В ухвалі Кропивницького апеляційного суду є посилання на матеріали досудового слідства. Зокрема, цитуються повідомлення кропивничанина: «я за Россию», «ведь я руский, дед у меня с Пермской области», «я за вас с нами братьями», «я хочу жить со своими людьми», «хоть некоторые и говорят что русский мир это плохо но я русский, и я за этот мир», «тут нету нормальных, порядочных людей. И это плохо», «эти укропы не дают мне нормально жить потому что укропы», «укро цигане, укро армяне, укро евреи, укробандеры». Якщо вірити писанині завгоспа, він хотів воювати проти України: «стрелять научите и так далее…», «пройти нормальную армию в ВДВ Пскове».

А тим часом…

Минулого тижня СБУ затримала на Кіровоградщині зрадника, який під личиною переселенця влаштувався на військовий об’єкт і шпигував за українською ППО.

Росіяни завербували його, тодішнього жителя Торецька Донецької області, ще до повномасштабного вторгнення. Коли почалася велика війна, він отримав завдання прибути на Кіровоградщину і зайнятися тут розвідувальною діяльністю. Насамперед його кураторів цікавили позиції української протиповітряної оборони. Щоб отримати ці відомості, зловмисник влаштувався ремонтником на військовому об’єкті. За кожне виконане завдання отримував від фсб до 5 тисяч гривень. Також російська спецслужба обіцяла агентові евакуювати його в рф і працевлаштувати в своїх лавах. Працівники СБУ затримали його, коли він приховано фотографував об’єкт ЗСУ. У його телефоні виявлено файли з координатами місцевості, які були потрібні загарбникам для підготовки авіаударів.