Мільйони Кропивницького, або Віддати не можна будувати

Напередодні чергового пленарного засідання сесії Кропивницької міської ради неабияк активізувалася громадськість. Найвищий градус активності був зафіксований у соцмережах. На акцію протесту під будівлю міськради прийшло зо три десятки містян. Вони виступали проти капітального ремонту двох вулиць обласного центру. Докладніше про все – нижче.

Чотирнадцяте засідання дев’ятої сесії міськради традиційно розпочалося з виступів представників громадськості. Більшість з них стосувалися вже згаданої теми ремонту вулиць. Екоактивістка Надія Паливода, захищаючи дерева, які планують прибрати, закидала депутатам те, що ремонт сьогодні не важливіший, ніж перемога у війні, що новими дорогами можуть їхати російські танки, що голосуватимуть вони або за перемогу, або за асфальт. Запропонувала проєкт рішення відкласти, натомість створити робочу групу і розібратися.

Ігор Погасій звинуватив обранців в «політиці знищення зелених насаджень». Обурився тим, що не було попереднього громадського обговорення, що не залучали архітекторів.

У чому, власне, справа? За два дні до сесії прес-конференцію скликав заступник міського голови Кропивницького Олександр Вергун, який все пояснив. В планах міської влади Кропивницького – капітальний ремонт двох вулиць – Академіка Тамма та Героїв України. Згадавши вже капітально відремонтовані Короленка, Шухевича, Маланюка, Вокзальну та інші, віце-мер зазначив, що Академіка Тамма та Героїв України сполучають найнаселеніші спальні мікрорайони, де проживають близько 70 тисяч мешканців, з центром міста.

– За добу цією дорогою рухаються близько 6 тисяч автомобілів, – наголосив Вергун. – Зранку та по закінченні робочого дня (і у вихідні, бо овочевий ринок) там утворюються затори. Це спричинено тим, що на Тамма, від Курганної до Героїв-рятувальників (Волкова), дві полоси руху, далі, до Жадова – чотири. До цього ані дорожнє покриття, ані стан тротуарів, ані відсутність велосипедних доріжок не відповідають сучасним вимогам.

За проєктом має бути постелений новий асфальтобетон, зроблені нові тротуари, облаштовані велодоріжки, пандуси, перильні огородження вздовж проїжджої частини, переоснащено й перенесено зупинки громадського транспорту. На перехресті Академіка Тамма з Героїв-рятувальників – кільце з острівком безпеки. Ще й освітлення всіх перехресть сонячними батареями.

Що стосується вартості проєкту, то майже третину виділила держава. Якщо конкретніше, то капітальний ремонт від Курганної до Героїв-рятувальників коштуватиме біля 72 мільйонів гривень, 20 з яких – з держбюджету. Далі, до Жадова – 114,5 млн. грн.. Держава виділяє 40 млн. Відповідаючи на запитання, чи не доцільніше було під час війни спрямувати ці кошти на допомогу ЗСУ та тероборони, Олександр Вергун сказав, що міська рада на кожній сесії одноголосно підтримує подібні ініціативи, пропозиції та програми.

Так і було. На цьому ж засіданні депутати одноголосно підтримали спрямування додаткових 70 мільйонів гривень на підтримку ЗСУ. Й внесли зміни до програми підтримки тероборони.

Тепер про дерева. Їх планувалося прибрати аж 50. Це тополі та сосни. З них 43 – на Тамма, 7 – на Героїв України. Передбачена замінна висадка: в тій же кількості, але каштани. Саме знищення дерев дуже обурило містян. Надія Паливода сказала, що тополі завдячуючи їхнім властивостям захищали населені мікрорайони від пилу і бруду, який вітром несе з полів. А каштанам це не властиво.

Віктор Кухаренко, який на сесії доповідав з цього приводу, назвав набагато меншу кількість дерев, з якими доведеться попрощатися, – 11 на Академіка Тамма, бо там планують розширити дорожнє полотно на 1,7 метри. Можливо, на зменшення кількость дерев вплинула розмова телефоном з Олександром Вергуном Людмили Шубіної, яка в Кропивницькому чимало побудувала, відтворила та посадила. Вона написала в соцмережах: «Пан Вергун дав мені дозвіл на оприлюднення інформації, що тополі й сосни, які були висаджені на Героїв України вздовж бувшого заводу «Друкмаш», зноситися не будуть. (Окрім крайніх дерев зі сторони вулиць Героїв-рятувальників та Пацаєва)».

Деякі депутати, пообіцявши громадськості боротися до останнього, ставили питання, відповіді на які були очевидні. Це було несила слухати. Наприклад, запитали Кухаренка про природу створення проєкту рішення, про замовника та виконавців. На що отримали «несподівану» відповідь. Саме ці депутати одноголосно в 2021 році підтримали програму соціально-економічного розвитку міста, в які був передбачений капітальний ремонт названих вулиць. Ті ж самі депутати дали дозвіл Агентству автомобільних доріг на роботи, проведення процедури закупівель послуг, визначення виконавця. Краще б ці питання не звучали. Ще краще – знати, за що голосуєте.

Взагалі засідання було результативним. Без обговорення припинили діяльність Новенської селищної ради шляхом її приєднання до міськради Кропивницького. А ще внесли суттєві зміни до бюджету та до програми капітального будівництва, додали до переліку дітей, які звільняються від сплати за харчування, дітей, батьки яких захищають Україну, але не мають статусу УБД. І від’єднали 19 багатоповерхівок від централізованого теплопостачання. Це там, де декілька квартир залишилися без індивідуального опалення. Встановлення такого мешканцям частково компенсують.

Депутат Сергій Коса з трибуни обурювався тим, що дев’ята сесія ніяк не закриється, що почалося вже чотирнадцяте її засідання. Та нехай не закривається, аби були результати. Вона й не закрилася – оголошено перерву.