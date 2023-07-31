«Нам отпущено Всевышним только то, что в рамках срока»

Друзі називали його Сід – від прізвища Сіднін. Та й він сам так підписував вірші, яких нам залишив безліч. Більше не напише – Валерія не стало.

Всі, хто його знав, кому пощастило з ним товаришувати, відзначали його неординарність, мудрість, одночасно легкість і складність у спілкуванні. Неможна було просто погоджуватися з його думкою, Валєра прагнув діалогу, відстоювання точки зору.

В соцмережах під повідомленням про смерть Валерія Сідніна залишені такі повідомлення: «Талантом Господь його благословив справжнім», «Геніально талановитий поет», «Складно жив. Поет, яких мало»… Дійсно, жив складно, з надривом, без напівтонів. Ненавидів і любив у найвищому ступені.

Мене з Валерієм познайомила журналістика – писали в одне видання. Легко знаходив теми і дуже цікаво подавав матеріал. Тоді сказав, що пише вірші. Попросила щось почитати, і він подарував кілька аркушів з надрукованими на друкарській машинці текстами. Це була любов до поезії Сіда з першого рядка. Згодом я запропонувала, щоб він начитав вірші на диктофон. Мікрокасету з його голосом досі зберігаю.

У січні минулого року ми телефоном (вже хворів) записали інтерв’ю для «УЦ». Це не був формат «запитання – відповідь», а задані теми, з приводу яких Валерій висловлював думку. Був щирим, вийшло цікаво.

«Що далі, то більше я схильний погоджуватися з тими, хто стверджує, що в житті немає абсолютно нічого випадкового. Певною мірою це можна назвати фаталізмом. Але все ж розписано. Пам’ятаєш фільм «Матриця»? То це не фантастика, а реальність».

«Часи змінюються. Є таке поняття – ентропія. Ось вона проявляється швидше, ніж хотілося і чим треба було. А ще величезний щоденний потік інформації. Це біда. Треба якнайменше споживати цього «сміття», уникати його, аналізувати навколишній світ самостійно».

«Задоволення можна отримати тоді, коли щось знайшов у собі. Для мене це вірші. Щоправда, останнім часом і з ними щось не складається. Дві книжки видано».

«Я переконаний, що нас урятує гумор. Ось мене тішить добрий, якісний, добротний гумор. Нещодавно прочитав, що чорний гумор може оцінити лише людина з досить високим IQ, а для решти він бридкий, огидний. Спірне твердження, але якщо смішно, влучно, талановито, чому б не посміятися?»

Дякуємо за те, що був у нашому житті. Дякуємо за поезію, яку нам залишив. Казав, що в Бога не віриш. Дай знак, чи є щось там…

Было страшно – бунтарём

Стал банальным ворчуном

Кухонным занудным нигилистом

Пряча под брюзжаньем стрем

Не удастся – драчуном

Трудно в хоре сделаться солистом…