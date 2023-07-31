Олександрія вдячна

Минулий тиждень пройшов під знаком вдячності. Добрі справи надають містянам сил та наснаги.

Мер Олександрії Сергій Кузьменко оприлюднив звіт стосовно збору та використання коштів, зібраних у день міста. Всього зібрали 1 746 000 грн, а витратили їх на придбання потужного броньованого авто на базі Fiat Ducato для загону спецпризначення «Омега». Броньовик вже доїхав до Авдіївки. А ще для «Омеги» та інших підрозділів відправлено комплекти антен, пульти для БПЛА, планшет, старлінк, окуляри для керування дронами, FPV-дрони, тепловізори та шини для автотранспорту.

«Усе придбане вже працює і допомагає рятувати життя і наближати Перемогу! Олександрійці, ви неймовірні! Дякую вам за патріотизм, свідомість і вміння об‘єднуватись заради спільної мети», – подякував землякам міський голова.

Разом з усією країною олександрійці відзначили державні свята. На знак шанування Української державності мешканці міста, керівники Олександрійської громади, районної військової адміністрації та поліції поклали квіти до пам’ятника Тарасу Шевченку. В перший раз саме 27 липня вітали наших янголів-охоронців у білих халатах.

«У цей день дякую кожному медичному працівнику за невтомну працю, високий професіоналізм, людяність та відданість обраній справі. Бажаю усім вам міцного здоров’я, мирного неба, життєвої наснаги та успіхів на професійній ниві!» – зазначив мер міста.

Подякував Сергій Кузьменко і владі британського міста Бат, що підписала Угоду про дружбу з Олександрією. У свою чергу місцева влада на сесії 11 серпня також підтримає це рішення.

Бат і Олександрія – міста, схожі за кількістю населення та культурними цінностями. Жителі та влада Бату проявили неабияку солідарність з Україною, створили групу «Друзі Олександрії» і об’єдналися задля допомоги українському місту.

«Дякуємо за кожен доставлений гуманітарний вантаж і кожну онлайн-зустріч у важкі хвилини. Дякую представниці Бату Жені Шкіль за координацію співпраці, а керівнику ради Бату та Північно-Східного Сомерсета Кевіну Гаю – за дружбу та підтримку», – зреагував на цю непересічну подію міський голова.

Відділ молоді та спорту з нагоди відзначення Дня молоді оголосив початок прийому пропозицій щодо присудження премії міського голови «За вагомі досягнення молоді у різних сферах суспільного життя» у 2023 році.

Розмір премії – 3 000 гривень та вручення диплому. Надається жителям Олександрійської громади віком від 14 до 35 років. Присуджується в 5 номінаціях (всього може бути нагороджено до 10 кандидатів).

Премія встановлюється за особливі досягнення, що сприяють розвитку молодіжних ініціатив на місцевому рівні, які здійснені у календарному році, що передує її присудженню (при цьому можуть також враховуватись досягнення претендента за попередні роки).

А ще Олександрійська громада долучилася до благодійного проєкту «Прокинься». Тепер щосуботи активні містяни беруть участь у безкоштовних ранкових тренуваннях.

У першому турі Прем’єр-ліги «Олександрія» приймала «Кривбас». Господарі здобули мінімальну перемогу за допомогою Артема Шулянського, який реалізував свій шанс на 4 хвилині. З почином!