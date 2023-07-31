Впіймай мене, якщо зможеш

Поки колектив Льотної академії бореться за відокремлення від Національного авіаційного університету, правоохоронці розслідують одразу кілька кримінальних справ, в яких фігурують працівники «льотки». Одне з найгучніших проваджень – стосовно Марата Сафарьяна, який до липня минулого року обіймав посаду заступника начальника відділу міжнародних зв’язків Льотної академії. У воєнний час (!) у статусі підозрюваного (!!!) пану Сафарьяну вдалося вибратися за кордон і залягти на дно у дружній нам Франції.

Ця неймовірна історія почалася восени позаминулого року. Ось як вона описана в судових ухвалах. Мабуть, це не сподобається кропивницьким податківцям, але в документах з тризубом зазначається, що Марат Сафарьян мав на них, фіскалів, неабиякий вплив і вирішив на цьому збагатитися. У жовтні 2021 року посадовець «льотки» дізнався, що податкова перевірила кальянний магазин у Кропивницькому, виявила там купу порушень і збирається оштрафувати власника на 134 тисячі гривень. Пан Сафарьян негайно розшукав того підприємця і заявив йому, що за скромну винагороду допоможе не тільки уникнути санкції, а й подальших набігів податківців. Розмір гонорару посередник назвав такий – 40 тисяч гривень щомісяця. Утім, Марат Родікович зауважив торговцеві, що той може й не платити йому, але в такому разі нехай начувається, бо з податківцями жарти кепські – і оштрафують на 134 тисячі, і продовжуватимуть тероризувати перевірками, вигадуючи нові і нові порушення. Підприємець сказав панові Сафарьяну, що пристає на його пропозицію. 27 листопада того ж року, по обіді, вони знову зустрілися в центрі Кропивницького. Марат Сафарьян запросив підприємця в салон свого Toyota Land Cruiser Prado. Той і вручив йому 40 тисяч гривень. Раптом появилися правоохоронці і затримали Марата Родіковича. Того ж дня йому вручили письмове повідомлення про підозру в скоєнні правопорушення, сформульованого в Кримінальному кодексі як «зловживання впливом».

Ще через кілька днів Ленінський райсуд задовольнив клопотання поліцейського слідчого про взяття пана Сафарьяна під варту, але дав можливість фігурантові вийти на волю за умови внесення застави в розмірі 136 тисяч гривень. Той не захотів у буцегарню, тим паче що йому, посадовцеві Льотної академії, не зручно було б виконувати службові обов’язки, перебуваючи в некомфортній камері. От і знайшов потрібну суму.

Потім почалася велика війна, а слідству у справі стосовно Марата Сафарьяна ще не було видно кінця-краю. У березні 2022 року він припинив ходити на допити. У квітні слідчий продовжував надсилати підозрюваному повістки, а того – ні слуху ні духу. Наприкінці місяця слідчий допитав начальницю відділу кадрів Льотної академії. Та повідомила, що Марат Родікович ще на початку березня узяв відпустку і не повернувся до роботи, оскільки заклад переведено на простій. З табелів обліку робочого часу випливало, що останній раз він появився на службі четвертого березня.

Правоохоронці кинулися до сусідів пана Сафарьяна і дізналися, що той вдома не ночує й навіть не днює з березня. Деяку надію дав адвокат, який взявся захищати Марата Родіковича. Він приніс довідку від громадської організації «Громада старого міста» про те, що Марат Сафарьян займається волонтерством – допомагає Збройним силам автомобілями й гуманітаркою. Слідчий вирішив перевірити цю інформацію. Керівництво громадської організації відповіло, що нікому не видавало довідки про волонтерство пана Сафарьяна.

А оператор мобільного зв’язку допоміг з’ясувати, що Марат Родікович 15 березня 2022 року перетнув державниий кордон і через Молдову, Румунію, Угорщину, Чехію і Німеччину прибув у Францію. Інформацію про його перебування у Франції підтвердив банк. Улітку того ж року слідчий ще раз поспілкувався з кадровичкою Льотної академії і дізнався, що 8 липня Марата Сафарьяна звільнено з роботи.

Зрозумівши, що голіруч їм підозрюваного не дістати, кропивницькі поліцейські вирішили просити допомоги в іноземних колег. У грудні 2022 року Ленінський райсуд задовольнив клопотання слідчого про безальтернативне взяття фігуранта під варту – ця ухвала потрібна для того, щоб ним зайнявся Інтерпол. Внесену Сафарьяном заставу в розмірі 136 тисяч гривень спрямовано в казну.

Авторові цих рядків невідомо, чи погодився Інтерпол розшукувати Сафарьяна. Можна припустити, що ні. Бо нещодавно у Ленінському райсуді знову розглядалося питання стосовно Марата Родіковича. Слідчий просив дозволу на затримання підозрюваного «з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою». Суд і це клопотання задовольнив. Далі вирішуватиметься питання про взяття фігуранта під варту. Уже не вперше. Чи то процедура така складна, чи то правоохоронцям не по зубах невловимий фігурант.

Віктор Іваненко, «УЦ».