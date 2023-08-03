Як працюють чергові частини системи БПД під час повітряних тривог

Усі затримані мають право на захист. Якщо людину затримали, вона має право до першого допиту на конфіденційне побачення зі своїм захисником (адвокатом). До зустрічі з адвокатом затримані мають право не давати ніяких показів і не підписувати жодних документів.

Після затримання/адміністративного арешту людини правоохоронці зобов’язані негайно повідомити про це систему безоплатної правової допомоги (БПД). Затримані також мають право зателефонувати власному адвокату чи до системи БПД за номером 0 800 213 103. Адвокат/ка, призначений/а системою БПД у будь-якому разі прибуде до затриманої людини. Коли такий призначений фахівець прибуде, затримана людина має право відмовитися від його послуг у його присутності та надалі спілкуватися з самостійно обраним адвокатом.

Повідомлення про арешт чи затримання, що надійшли до системи БПД, приймають та опрацьовують в чергових частинах, які розташовані у Тернополі та Чернівцях. З огляду на те, що затримання можуть відбутися в будь-який час, чергові частини працюють цілодобово і без вихідних.

Після отримання повідомлення про затримання система БПД у визначеному порядку здійснює пошук адвоката. Призначений адвокат протягом години має прибути до затриманої людини для надання правової допомоги. Тому так важливо, щоб чергові частини постійно працювали, навіть за умов відключення світла чи повітряної тривоги.

«Завдяки взаємодії з колегами з чергової частини в Тернополі нам не доводилось зупинятися через відключення світла чи загрозу ракетних ударів», — підкреслює заступниця начальника відділу організації надання БВПД Регіонального центру з надання БВПД у Чернівецькій області Ольга Никирса.

Коли у Тернополі лунає повітряна тривога працівники чергової частини, йдуть до укриття, де продовжують працювати.

«Безперебійна робота чергової частини стала можлива завдяки підтримці міжнародних партнерів, які допомогли із технічною стороною справи. Зокрема дякуючи отриманим інверторам та ноутбукам ми не залежимо від зовнішніх обставин і можемо своєчасно призначати адвокатів», — розповідає директорка Західного регіонального центру з надання БВПД Ірина Хондогій.

Юристи чергової частини відзначають, що на кількість повідомлень повітряна тривога не впливає.

«Ще пів року тому ми спостерігали деяке зменшення повідомлень під час тривог, однак наразі такого вже немає. Тож, навіть, в укритті ми маємо таке ж саме навантаження», – коментує начальник управління організації надання БВПД та проведення медіації Західного регіонального центру з надання БВПД Олег Кононенко.

Довідково. З 1 листопада 2022 року у межах пілотного проєкту регіональні центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Тернопільській та Чернівецькій областях приймають та обробляють усі повідомлення про затримання, які надходять від суб’єктів подання інформації з усієї території України, а також опрацьовують постанови та ухвали про залучення захисника відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом для здійснення захисту за призначенням або проведення окремої процесуальної дії та видання на їх підставі адвокатам доручень для надання БВПД.

Якщо людину затримали правоохоронці та протягом двох годин з моменту фактичного затримання до неї не прибув призначений системою безоплатної правової допомоги захисник, вона має право самостійно зателефонувати до контактного центру системи БПД 0 800 213 103 та повідомити своє прізвище, ім’я та по батькові, місце свого перебування, обставини затримання і попросити призначити адвоката.