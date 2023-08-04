Хто має право на отримання разової грошової виплати до Дня Незалежності України?

Постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2023 № 754 “Деякі питання соціального захисту ветеранів війни та жертв нацистських переслідувань” затверджено, зокрема, Порядок здійснення у 2023 році разової грошової виплати до Дня Незалежності України, передбаченої Законами України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” і “Про жертви нацистських переслідувань”.

Хто отримає виплату та у яких розмірах?

Грошову допомогу отримають певні категорії громадян у розмірі від 450,00 до 3100,00 грн:

особи з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнаними особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин (І групи – 3100,00 грн; ІІ групи – 2900,00 грн; ІІІ групи – 2700,00 грн);

грн; ІІ групи – грн; ІІІ групи – грн); учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності та колишні неповнолітні (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їх батьків ‒ 1000,00 грн;

грн; особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною ‒ 3100,00 грн;

грн; члени сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, а також дружинам (чоловікам) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге, дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасникам війни та жертвам нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге ‒ 650,00 грн;

грн; учасники війни та колишнім в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, яких було насильно вивезено на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, іншим учасникам боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога ‒ 450,00 грн.

Олена РОМАНЧЕНКО, заступник начальника головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області