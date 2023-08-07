Чистий тероризм

– Мої друзі, які розуміються на таких речах, одразу сказали, що це – балістика, – розповідає криворізький фотограф Олександр Водолазський про трагедію, яка сталася зранку в останній день липня у його місті.

За словами Олександра, напередодні він з товаришами вибрався на лоно природи, щоб відпочити, там і заночували. Уранці, близько дев’ятої, пролунали вибухи. Усі кинулися телефонувати рідним і знайомим. Так і дізналися, що російські ракети влучили в житлову багатоповерхівку і навчальний заклад. Водолазський осідлав велосипеда і невдовзі вже був на місці трагедії. Зробленими там знімками він поділився з «Україною-Центр».

Згодом з офіційних джерел стало відомо, що внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу шестеро людей загинуло, 75 поранено. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону «Єдині новини» сказав: «Ймовірно, це була балістика». (Про те, що балістичні ракети – небезпечніші від крилатих, в Україні знають і молодші школярі.)

За словами Ігната, якщо підтвердиться припущення про застосування росіянами балістичних ракет «Іскандер-М», стане зрозуміло: удар по житловому будинку та навчальному закладу був навмисним. «Це високоточна зброя. Тероризм чистої води», – підсумував речник ПС.