На нас чекає важка зима

Через пошкодження росіянами об’єктів енергетики, осінньо-зимовий період, буде важчим і складніший, ніж той рік. Загальний обсяг фінансування робіт з підготовки до зимового сезону – 80 мільйонів гривень.

Про це під час брифінгу у Кіровоградській ОВА повідомив голова правління ПрАТ «Кіровоградобленерго» Володимир Чернявський.

– Ми готуємося протягом квітня-початку листопада. У нас є перелік заходів, який ми традиційно використовуємо, і у нас передбаченні для цього кошти. Загальний обсяг фінансування робіт з підготовки до опалювального сезону – це поточні та капітальні ремонти складає понад 80 мільйонів гривень на Кіровоградщині. За перші три місяці ремонтної компанії квітень-червень уже профінансували 30 мільйонів гривень – це 37%, тобто ми працюємо за планом. Відновити всю електроенергетику до зими не можливо, – сказав Чернявський.

Також він закликав жителів Кіровоградщини подбати про підготовку до зимового сезону.

– Закликаємо людей уже зараз готуватися до зимового періоду, хто наскільки може. Я думаю, що якісь мінімальні заходи можна передбачити. Наприклад, це генератори, і їх зараз можна придбати дешевше, ніж були минулою зимою, повербанки, автономні джерела освітлення та інше, – наголосив Володимир Чернявський.

За його словами, «Кіровоградобленерго» врахувало досвід проходження зими минулого року та збільшило обсяг аварійного запасу – це плюс 3 мільйони гривень.

На випадок виникнення нештатних ситуацій, не важливо, чи вони будуть пов’язанні із наслідками ворожих обстрілів, чи технічними порушеннями, на підприємстві готові до усунення таких ситуацій 102 аварійні бригади, 227 одиниць техніки, понад 600 осіб персоналу.