На своє тепло

До початку опалювального сезону 19 житлових багатоповерхівок Кропівницького відключать від централізованого опалення, оскільки його використання у будинках, де без «автономок» залишилося по декілька квартир, визнано недоцільним. Про це під час брифінгу повідомив начальник ГУ ЖКГ міськради Віктор Кухаренко.

За його словами, власники 124 квартир повинні встановити індивідуальне опалення. Цього року на часткове відшкодування вартості встановлення автономок за спеціальною програмою на 2023 рік передбачено 456,8 тисячі гривень.

«Програма має на меті оптимізацію системи теплопостачання міста та надання компенсації витрат з міського бюджету на встановлення індивідуального опалення кропивничанам, що належать до соціально вразливих верств населення, у яких місячний дохід на одного зареєстрованого у квартирі мешканця не перевищує розміру двох прожиткових мінімумів. На сьогоднішній день це 5 тисяч 178 гривень, – зазначив Віктор Кухаренко.

Розмір часткової грошової компенсації заявнику складає 40% від сплаченої ним суми, але не більше: для однокімнатної квартири – 25 тисяч 700 гривень; для двокімнатної квартири – 29 тисяч гривень; для трикімнатної квартири – 32 тисячі гривень; для чотирикімнатної квартири – 35 тисяч 500 гривень; для п’ятикімнатної квартири – 38 тисяч 800 гривень.

Відключення від мережі централізованої подачі тепла передбачено у 9 квартирах по вул. Михайлівській, буд. 9, у 2 квартирах по вул. Гоголя, буд. 91/46, у 3 квартирах у буд. 22, корп.1, 4 квартири буд. 27, корп. 3 по вул. Генерала Жадова, у 3 квартирах буд. 11, у 3 квартирах буд. 13 по вул. Севастопольській, 1 квартири, буд. 5-а по вул. Василя Нікітіна, 6 квартир буд. 44 по вул. Лінія 10, 4 квартири буд. 45, 2 квартири буд. 46, 6 квартир буд. 47, 3 квартири буд. 52, 15 квартир., буд. 56, 7 квартир буд. 57, 5 квартир буд. 60 всі по вул. Лінія 10, 4 квартири буд. 41, 3 квартири буд. 48, 3 квартири буд. 49 і 6 квартир буд. 50 всі по вул. Лінія 9, 10 квартир буд. 24 по вул. Нижня П’ятихатська, 23 квартири буд. 31 по просп. Університетському та 1 квартиру буд. 47/16 по вул. Велика Перспективна.

«Аби взяти участь у програмі, власник квартири, де облаштовується індивідуальне опалення, має належати до категорії соціально вразливих верств населення. У нього не повинно бути заборгованості з оплати послуг централізованого опалення або ж має бути укладений договір реструктуризації, якщо така є. Щоб отримати часткову компенсацію, потрібно подати заяву про участь у програмі, а також відповідний перелік документів. Після перевірки поданих документів комісія прийматиме рішення про перерахунок грошей на картковий рахунок. Кропивничани, чиї квартири потрапили в програму оптимізації теплопостачання і мають право на часткову компенсацію витрат на встановлення індивідуального опалення, уже можуть збирати документи на отримання компенсації і подавати їх на розгляд комісії у відділ звернень громадян міської ради», – наголосив Кухаренко.