Олександрія працьовита

В Олександрійській громаді розпочинають створення індустріального парку, Головківка відсвяткувала день села, місто провело фестиваль гладіолусів і продовжує донатити на ЗСУ, місцева команда обіграла харків’ян.

Концепцію індустріального парку розглянуть на пленарному засіданні міськради.

«Сьогодні створюємо клімат для реалізації масштабного приватного проєкту із значними інвестиціями. На черговій сесії міської ради, яка відбудеться 11 серпня, депутати мають погодити концепцію Індустріального парку «СТАН-ІНВЕСТ». Це новий поштовх для розвитку машинобудівної галузі та створення відповідного кластеру в центральному регіоні нашої країни», – розповів заступник міського голови Юрій Шклярук.

Відповідно до внесених змін у 2022 році в Закон України «Про Індустріальні парки» – всі його учасники повинні бути резидентами громади, тобто будуть зареєстровані у місті і відповідно сплачуватимуть податки у бюджет громади. Ініціатор створення парку буде залучати в цей проєкт власні кошти, кошти учасників/резидентів і кошти управляючої компанії. А це понад 1 млрд. грн. інвестицій в розбудову парку впродовж наступних 10 років.

Розміщуватиметься «СТАН-ІНВЕСТ» буде на території колишнього заводу «ТОВ “Завод підйомно-транспортного обладнання”». Загальна площа парку близько 11,5 гектарів. Прогнозована кількість робочих місць становитиме 580 працівників.

Реалізація цього проєкту не передбачає жодних видатків з бюджету громади. Крім прямих надходжень, від діяльності індустріального парку також очікується пожвавлення малого та середнього бізнесу громади в цілому.

«Ще раз наголошую – влада займає патріотичну позицію. Тому бюджет зараз направляємо на армію, підтримку життєдіяльності міста та соціальний захист жителів», – сказав голова міськради.

Місто Олександрія за останні два місяці направило на підтримку армії майже 10 мільйонів гривень – це кошти місцевого бюджету, підприємців та жителів, повідомив Сергій Кузьменко.

Члени виконавчого комітету затвердили спрямування 1,5 млн. грн. обороні, а 1 млн. грн. – на лікування і харчування військовослужбовців. Остаточно виділення коштів мають затвердити депутати міськради на найближчій сесії. Перші 9 звернень членів родин щодо виплати матеріальної допомоги на облаштування місць поховань загиблих захисників затверджено. 31 липня під головуванням заступниці міського голови Ірини Чемерис відбулося засідання комісії, яка розглянула і ухвалила всі подані документи. Наступним кроком стане розпорядження міського голови, на основі якого і буде зарахована одноразова виплата на банківські рахунки заявників.

4-5 серпня за сприяння міської ради в місті відбулася VІ Всеукраїнська виставка-фестиваль гладіолусів «Скіфська веселка». На фестиваль приїхали 15 учасників з Київської, Черкаської та Кіровоградської областей та продемонстрували 350 квіток 280 сортів. Квіти продали, а гроші передали на потреби військових.

У другому турі чемпіонату України до Олександрії завітав ФК «Металіст 1925». Матч завершився з рахунком 1:0, голом знову відзначився Артем Шулянський. Після другого туру олександрійці з 6 очками знаходяться на другій сходинці турнірної таблиці. У наступному турі, 12 серпня, команда зустрінеться у гостях із «Шахтарем».