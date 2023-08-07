«Вітер» стихає?

З 4 серпня телеканал «Вітер» припинив мовлення в ефірі цифрової мережі DVB-T2. Про це «Україні-Центр» повідомив директор телеканалу Вадим Мурований. Детально про причини та перспективи – в ексклюзивному коментарі.

– Щойно почалася велика війна, ми мали намір припинити мовлення. Було зрозуміло та очевидно, що виживати телеканалу буде складно – коштів немає. Пів року ми працювали на волонтерських засадах. Тимчасово врятували три гранти, з цим пощастило.

Ще в березні до нас звернулися представники Національної ради з питань телебачення і радіомовлення з пропозицією користуватися не зайнятими частотами, що є в регіоні. До цього «Вітер» мовив у Кропивницькому та Олександрії. Ми погодилися на пропозицію Нацради, і нас стали бачити ще в Новоархангельську, Новомиргороді, Устинівці та Новоукраїнці. В цьому дуже допомогла компанія «Шторм», за що їй дякуємо.

Зазначу, що наша країна, тобто Нацрада, запевнила, що ми не будемо платити за використання частот, тому що це питання національної інформаційної безпеки і таке інше. Але згодом вияснилося, що держава не виконувала своїх зобов’язань перед оператором цифрової мережі – не платила, не компенсувала, ніяк інакше не вирішувала питання. Оператор звернувся до нас з претензією. Платити ми не маємо можливостей, тому вирішили відмовитися від цієї сфери діяльності.

Мені шкода. Працювали хороші люди, були цікаві проєкти. Дякую всім, хто нас підтримував, хто з нами співпрацював, допомагав. CBN залишається інформаційною агенцією, прес-центр працюватиме, але ми більше не телевізійний ЗМІ. Хоча відео-контент продовжимо виробляти, розглядаємо певні платформи. Тож побачимося.