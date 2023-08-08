Охорона праці ‒ правила, обов’язкові для кожного!

“З метою забезпечення конституційних прав громадян на належні, безпечні та здорові умови праці, спеціалісти (експерти з охорони праці) проводять роботу щодо забезпечення соціального захисту працівників, зокрема, підвищення уваги роботодавців до питань співчуття та розуміння проблем працівників та потерпілих на виробництві. Тільки спільна робота всіх установ, організацій, що опікуються відповідними питаннями, може привести до максимально ефективного результату в напрямку дотримання прав працівників на виробництві,” ‒ Світлана Кривенко, начальник управління контрольно-перевірочної роботи головного управління звертається до роботодавців та працівників з проханням неухильно дотримуватися правил охорони праці.

Які функції покладені на “страхових експертів” головного управління?

участь та забезпечення проведення роботодавцем профілактичних та інших заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози здоров’ю застрахованих, викликаним умовами праці, надання роботодавцю практичної допомоги у постійному вдосконаленні ним форм і методів профілактичної роботи у сфері охорони праці;

участь у розслідуванні нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;

перевірка знань з охорони праці працівників підприємств.

У разі настання нещасного випадку на виробництві та/або гострого професійного захворювання (отруєння) або встановлення хронічного професійного захворювання потрібно:

негайно зупинити роботу всіх механізмів в зоні виникнення нещасного випадку;

про кожний нещасний випадок потерпілий або працівник, який його виявив, чи інша особа – свідок нещасного випадку повинні негайно повідомити безпосереднього керівника робіт чи іншу уповноважену особу підприємства та вжити заходів до надання необхідної допомоги потерпілому;

зберегти обстановку на робочому місці до прибуття комісії з розслідування нещасного випадку в такому стані, у якому вони були при настанні нещасного випадку (якщо це можливо, та якщо не загрожує життю та здоров’ю інших працівників);

потерпілий або уповноважена ним особа, яка представляє його інтереси (не входить до складу комісії, але має право брати участь у її засіданнях, вносити пропозиції, подавати документи щодо нещасного випадку, давати відповідні пояснення, в тому числі в усній і письмовій формі особисту думку щодо обставин і причин настання нещасного випадку та одержувати від голови комісії інформацію про хід проведення розслідування);

голова комісії зобов’язаний письмово поінформувати потерпілого або уповноважену ним особу, яка представляє його інтереси, про його або її права і з початку роботи комісії запросити до співпраці.

Важливо!

У випадках, коли спеціалістами з охорони праці, було виявлено під час роботи у комісіях з розслідування нещасних випадків та випадків профзахворювань суттєві недоліки у роботі відповідних комісій, які стосуються аспектів організації умов та безпеки праці, та тягнуть за собою суттєві наслідки з питань соціального захисту працівників, порушень законодавства з питань охорони праці, відповідне викладається у окремих думках до актів Н-1 та П-4, (передбачено Порядком розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 №337).

Спеціалісти з охорони праці головного управління надають методично-консультативну та практичну допомогу у створенні ефективної та дієвої системи управління охороною праці на рівні підприємства, з урахуванням конкретного стану умов та безпеки праці підприємства та виду діяльності за економічною класифікацією (страхувальникам надано 1 159 консультацій щодо організації профілактики на виробництві та розслідування нещасних випадків (більшість – за телефоном “гарячої лінії” головного управління), здійснено 4 перевірки щодо стану профілактичної роботи по створенню здорових та безпечних умов праці та взято участь в опрацюванні та впровадженні системи управління охороною праці на 7 підприємствах).

Світлана КРИВЕНКО, начальник управління контрольно-перевірочної роботи головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області