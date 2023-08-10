На Кіровоградщині правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно інтернет-шахрая

Протиправну діяльність місцевого жителя викрили співробітники кіберполіції в Кіровоградській області.

Встановлено, що 29-річний чоловік на одному з торгівельних майданчиків продавав неіснуючий товар – меблі, за умови попередньої оплати. Після отримання грошових коштів від покупців, припиняв спілкування та блокував клієнтів. Із заявами про злочини до поліції звернулося 18 потерпілих. Сума завданих збитків склала більше 30 тисяч гривень.

У рамках кримінального провадження зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство». Санкцією статі передбачено покарання – до трьох років позбавлення волі.

Слідчі відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського районного відділу, під процесуальним керівництвом окружної прокуратури, завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду.

За матеріалами відділу протидії кіберзлочинам в Кіровоградській області ДК Національної поліції України