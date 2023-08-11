У серпні деякі категорії пенсіонерів отримають підвищені розміри пенсій

Для довідки…

Кабінет Міністрів України прийняв Постанову від 21 липня 2023 року № 754 “Деякі питання соціального захисту ветеранів війни та жертв нацистських переслідувань”, яка регламентує порядок використання коштів для соціального захисту ветеранів війни та жертв нацистських переслідувань і виплати до Дня Незалежності України (раніше виплата була до 5 травня).

Пропонуємо дізнатись хто має право на виплату до Дня Незалежності та у яких розмірах на офіційній сторінці головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області в соціальній мережі Фейсбук або Телеграм-каналі “Пенсійний фонд Кіровоградщини” (посилання: https://www.facebook.com/GUPFU або https://t.me/PFU_Krop ).

“Отримувачам грошової допомоги до Дня Незалежності України, які отримують пенсію (щомісячне довічне грошове утримання), виплата здійснюватиметься у серпні цього року через відділення поштового зв’язку за місцем фактичного проживання одержувачів або на поточні рахунки отримувачів в уповноважених банках разом з пенсією. Тобто, деякі категорії пенсіонерів отримають підвищені розміри пенсій, але вже наступного місяця розмір пенсії буде без цієї доплати”, ‒ зауважила Наталія Копач, начальник управління з питань виплат головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області.

Мовою цифр…

Грошову допомогу до Дня Незалежності отримають 10 850 пенсіонерів області, серед яких: 7 497 “цивільних” та 3 353 “військових” пенсіонери.

Наталія КОПАЧ, начальник управління з питань виплат головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області