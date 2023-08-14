День молоді у Кропивницькому , як і у всій країні, відзначили особливо. Святковому настрою ніде взятися, але активні, креативні, перспективні молоді українці не залишилися поза увагою, та й самі не чекали привітань, а діяли та творили.

Позаминулого року Президент України Володимир Зеленський з урахуванням ініціативи молодіжних рухів і організацій України підписав указ, згідно якого відзначення Дня молоді було перенесено на 12 серпня – як у цивілізованому світі. Цього року це припало на суботу, тому заходів було багато, вони вражали конструктивом.

Сьогоднішня українська молодь не жадає свята, розваг, подарунків. Усвідомлюючи те, що відбувається, воліє бути активною та сприяти наближенню Перемоги. В обласному центрі на майданчику простору «Атмосфера Мир 2.0» відбувся молодіжний фестиваль «Українська молодь єднає».

Крім виступів талановитих танцюристів, співаків, різноманітних виставок, було оголошено імена лауреатів щорічного міського конкурсу «Молода людина року – 2023». Серед переможців – молоді лідери. Номінації: «Молодий волонтер року» (Олег Єнєв), «Відкриття року у сфері культури і мистецтва» (Владислав Царенко), «Відкриття року у сфері фізичної культури і спорту» (Сабіна Табачук), «Молодий працівник промислової галузі» (Андрій Білокінь), «Молодий підприємець року» (Ерік Краснов), «Молода науковиця року» (Ілона Андрощук), «Молодий медик року» (Микола Цепінь).

Найяскравішою подією Дня молоді стало різнобарвне дійство. Наші діти розмалювали міст через Інгул. Чудовий подарунок Кропивницькому.