Депутате Терзов, а що насправді?

«У Кропивницькому затримано депутата, який очолював банду рекетирів», «нейтралізовано злочинне угруповання рекетирів, яке очолював депутат Кропивницької міської ради» – такими убивчими повідомленнями заряснів минулого тижня український сектор Інтернету. Першоджерелом був пресреліз СБУ, сповнений метафор, явно чужих для канцелярського штилю. І хоча прізвище «ватажка злочинної групи» правоохоронці не назвали, кропивницька громадськість легко з’ясувала, що ідеться про Дмитра Терзова, відомого підприємця, депутата міськради від «Батьківщини».

Згідно з пресрелізом СБУ, «під його керівництвом кримінальники “вибивали” 92 тис. дол. США з місцевого підприємця, з яким депутат має спільний бізнес.

Цю суму потерпілий мав передати зловмисникам як сплату неіснуючого боргу перед ватажком злочинної групи. Співробітники СБУ затримали депутата в обласному центрі під час передачі йому другої частини “данини”. Перед цим українська спецслужба задокументувала факт отримання ним першого “траншу” від підприємця. За даними слідства, до складу банди входили місцеві кримінальники, які спеціалізувалися на рекеті. За вказівкою лідера злочинної групи її учасники вимагали гроші з місцевих жителів під вигаданими приводами. У разі відмови – застосовували психологічний тиск, фізичне насильство та погрози вбивства. Під час обшуків за місцем проживання та роботи депутата виявлено велику суму готівки, ймовірно одержану злочинним шляхом. На підставі зібраних доказів йому та ще одному учаснику злочинного угруповання повідомлено про пі­дозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану). Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників банди. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна».

«УЦ» охоче вислухала б Дмитра Терзова, що він думає з приводу відведеної йому перспективи провести кільканадцять років у в’язниці, але він недоступний – перебуває у слідчому ізоляторі у Києві на підставі ухвали суду про тримання під вартою впродовж двох місяців без можливості внесення застави. Тому наш кореспондент звернувся за коментарем до його давнього товариша – Олександра Цертія, теж депутата Кропивницької міської ради від «Батьківщини».

За словами Цертія, звістка про затримання Терзова його шокувала.

– Я одразу зателефонував Дмитрові і не додзвонився. Зателефонував його рідним і дізнався, що на нього заявив у правоохоронні органи чоловік, який заборгував йому гроші. Мені сказали, що той чоловік – валютчик.

Пан Олександр каже, що це поширене явище: боржники, не бажаючи чи не маючи змоги повертати позичені гроші, скаржаться на кредиторів силовикам.

Про дебітора, через якого опинився в слідчому ізоляторі, Терзов Цертію не розказував.

– Правда, якось давно я розмовляв з Дімою про такі речі. Він казав, що намагається допомогти, коли звертаються до нього. Жалівся: як тільки дасть у борг, так і проблеми виникають з поверненням. Я сказав, що дати гроші в борг – це все одно, що подарувати. Говорив йому: «Діма, доброта тебе погубить». Посміялися, а воно он як трапилося…

Олександр Цертій сприймає звинувачення Дмитра Терзова у рекеті як сміховинне, тим паче, що його товариш нині – військовослужбовець.

– Дмитра знає багато людей у місті, і виключно з позитивного боку. 2014 року він почав активно допомагати військовим. Мільйони давав. З перших днів великої війни Дмитро знову заходився допомагати армії. Технікою, обладнанням. Сам вступив у тероборону, нині служить у ЗСУ. Недавно приїздив додому у відпустку, ми спілкувалися… Розумієте, Дмитро – заможна людина, займається сільським господарством, обробляє тисячі гектарів землі. Є у нього й інший бізнес, дрібніший. Це ж смішно було б, якби мільйонер взяв битку і зайнявся рекетом, вимагав у підприємців гроші. Зверніть увагу на суму, яку, як стверджують правоохоронці, Дмитро вимагав – 92 тисячі доларів. Якби це дійсно був рекет – ішлося б про «круглу» суму. Діма – добрий, порядний, але може бути різкуватим. Міг сказати боржникові щось не те. Та, наскільки знаю, чоловік, який на нього заявив, – живий і здоровий, ніхто його не скалічив. Конфлікт між ними – цивільно-побутовий. Не розумію, навіщо Дмитра було брати під варту, ще й не дати йому можливості внести заставу.

Громадськість миттєво відреагувала на новину про звинувачення Терзова у бандитизмі і рекеті.

«Не все так просто і однозначно», – написав у Facebook депутат обласної ради, заслужений лікар України Костянтин Яриніч з приводу ситуації, яка стала приводом для кримінального переслідування Терзова. Яриніч сподівається на об’єктивне й неупереджене розслідування. І запевняє: Дмитро – порядна людина.

Народний депутат Олександр Дануца теж характеризує Дмитра Терзова як порядну людину, активного депутата і великого патріота. У телефонній розмові з кореспондентом «УЦ» Дануца сказав: «Як член комітету з питань правооохоронної діяльності розбиратимуся у цій справі».

Олег Плохов, якого знають у Кропивницькому як громадського діяча та військовослужбовця, написав у Facebook, що не вірить звинуваченням на адресу Терзова: «…Ще й банда. Сюр якийсь. Він на порядок більше віддав нам у 14-му, ще й потім стільки допомагав, щось тут не так».

«З 2014 року Дмитро Терзов поряд з нашими волонтерами і нашим військом», – написала у Facebook волонтерка Інна Колпак. Згадала і про допомогу Терзова кропивничанам, постраждалим кілька років тому від буревію, і про те, що нині він – у ЗСУ.

Зате завдяки правоохоронцям, які заявили про «знешкодження банди рекетирів», широка публіка дізналася ще про одного депутата Кропивницької міської ради, який воює, – Валерія Шутку. Він відгукнувся на скандал постом у Facebook, де повідомив, що служить з Терзовим разом понад рік, що того нагороджено іменною зброєю і поважають у колективі. «Багато товаришів обурені», – написав Шутка про реакцію в підрозділі на затримання Терзова. А проілюстрував допис знімком, на якому зображено його з Терзовим на бойовій машині.

Деякі подробиці цієї справи стали відомі громадськості завдяки адвокату Олександру Бабікову, який захищає Дмитра Терзова. Він розповів «Суспільному», що чоловік, який заявив на Терзова, мав з ним спільний бізнес.

«Вони, зокрема, інвестували гроші в пункт обміну валют. Але упродовж кількох років діяльності спільного бізнесу заявник вилучав гроші, а по суті крав їх. Урешті з’ясувалося, що там значна нестача, яка становила понад 100 тисяч доларів США. І відповідно мій клієнт поставив питання, як заявник повертатиме це все. Він частково погашав борг. Але врешті-решт ця особа вирішила, що простіше позбутися боргу, звернувшись до правоохоронних органів й ініціювавши притягнення нашого клієнта до кримінальної відповідальності», – каже адвокат.

Олександр Бабіков стверджує: доказів фізичного насильства з боку Терзова до того чоловіка немає.

Публікації про «банду Терзова», «злочинне угруповання рекетирів» Бабіков називає нісенітницями. Тим більше, що й у процесуальних документах ідеться лише про двох осіб.

Віктор Іваненко, «УЦ».