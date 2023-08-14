Хто оцінюватиме конкурсантів

Як ми уже повідомляли, чільний голова облради Юрій Дрозд підписав 3 серпня розпорядження про оголошення конкурсу на посаду Кіровоградського академічного обласного музично-драматичного театру.

Для цього облрада делегує до конкурсної комісії з обрання директора – художнього керівника Театру корифеїв трьох знаних мистецтвознавців.

Першим у списку стоїть народний артист України Богдан Бенюк. За ним – театральний критик Сергій Васильєв та докторка мистецтвознавства Ганна Веселовська.

Гадаю, уславлений актор не потребує особливого представлення – Богдан Бенюк добре знайомий нашій публіці з численних фільмів і вистав. Додамо лише один штрих: він належить до ВО «Свобода».

Сергій Васильєв народився 26 червня 1960 року в Харкові. Закінчив театрознавчий факультет Харківського інституту мистецтв імені Котляревського. Працював на обласному радіо, в редакціях газет, щотижневиків і часописів («Культура і життя», «День», «Столичные новости», «Час.ua», «Коммерсант-Украина»). Викладав в державному інституті театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого. Неодноразово працював у журі (зокрема, головою) театральних фестивалів («Херсонеські ігри», «Золотий лев», «Інтертеатр», «Інтерлялька», «Донецькі зустрічі», «Кришталеві вітрила» тощо). Він найтитулованіший театральний критик, Заслужений діяч мистецтв України (2000), лауреат премій «Київська пектораль» (1992), Національної літературно-художньої премії імені Котляревського (2000) та інших. Нині завідує відділом Інституту проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України. За політичними поглядами – центрист. Як зазначив Сергій Васильєв в одному з інтерв’ю: «Я перебуваю в гармонії з собою».

Ганна Веселовська – відома театрознавиця, критикиня, докторка мистецтвознавства, професорка, керівниця напряму експертно-аналітичної діяльності Науково-творчих досліджень, інформації та аналізу Інституту проблем сучасного мистецтва АМУ. Авторка монографій «Дванадцять вистав Леся Курбаса», «Театральні перехрестя Києва 1900-1910-х рр. Київський театральний модернізм», «Український театральний авангард», «Сучасне театральне мистецтво», «Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької. Час і долі», «Театр Миколи Садовського. 1907-1920». Авторка понад 190 друкованих наукових праць у фахових збірниках та часописах українською, російською, словацькою, польською, німецькою та англійською мовами. Понад 120 статей опублікувала в газетах «Дзеркало тижня», «День», «Столичные новости», «Киевский телеграф», «Наше слово» (Польща); журналах «Український театр», «Кіно-Театр», «Просценіум», «Театрально-концертний Київ», «Teatr» (Польща). Лауреатка премії ім. Олександра Білецького Національної спілки письменників України в галузі літературно-мистецької критики.

На жаль, заступник начальника відділу облради Ігор Білий не пояснив, у який спосіб (рішення, розпорядження тощо) були визначені ці представники. А тим часом 14 серпня у кабінеті №208 облради відбудеться засідання відповідної комісії, яка шляхом жеребкування обере із заявлених трудовим колективом осіб трьох представників.

Громадські організації, які мають безпосереднє відношення до театральної діяльності, делегували до конкурсної комісії 9 своїх представників. Утім, їх може бути більше.

Також відомо, що директор театру В’ячеслав Вандрашек брати участь у конкурсі відмовився і звернувся до суду з позовною заявою про визнання протиправним та скасування розпорядження голови Кіровоградської облради про призначення конкурсу, бо вважає його незаконним.