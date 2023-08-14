«Може переховуватися від слідства»

Правоохоронці все ще не полишають надії допитати Костянтина Волкова на прізвисько Футболіст, який має славу кримінального авторитета. Цим літом у Ленінському райсуді розглядалося прокурорське подання про затримання Костянтина Володимировича, і зовсім не у зв’язку із подіями, про які ми, пересічні громадяни, начувані.

Широко відомим Волков став – про нього заговорили навіть у чергах у відділеннях Пенсійного фонду – у лютому 2017-го після інциденту, який трапився біля Кіровського райсуду у Кропивницькому. Там сталася перестрілка, пролилася кров. Поліція затримала трьох учасників сутички і оголосила про розшук Волкова, теж нібито причетного до інциденту. Згодом його затримали, але Апеляційний суд області обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Восени 2019-го про Волкова знову заговорили. 1 жовтня увечері він з товаришами начебто вчинив стрілянину у бік домоволодіння прокурора Бреуса, який здійснював процесуальне керівництво у кримінальному провадженні щодо товариша Волкова. Таким чином футболіст і його команда нібито намагалися залякати прокурора. Правоохоронці знову заходилися шукати Костянтина Володимировича.

А він тим часом активно світився в соцмережах. Розповідав про футбольний клуб «Зірка», віцепрезидентом якого тоді був, про власний благодійний фонд. Погрожував начальнику поліції області Козьякову. Публікував фото з Ростова, де, як ми зрозуміли, й переховувався.

Торік у березні СБУ поширила інформацію про знешкодження угруповання, яким керував Футболіст. Повідомлялося, що раніше він утік від слідства до Ростова, де його завербувала фсб. Виконуючи її завдання, він закликав кропивницьких спільників сприяти російським диверсантам, обіцяв повернутися, налагодити співпрацю з окупантами і захистити кожного їхнього прихильника. За інформацією СБУ, тутешні спільники Футболіста, відгукнувшись на його заклики, почали «роз’яснювальну роботу» серед місцевих підприємців. Про результат розслідування громадськість поки що не повідомлено.

Тим часом у Єдиному державному реєстрі судових рішень появилася ухвала Ленінського райсуду за 22 червня 2023 року, про яку з великою ймовірністю можна сказати, що вона стосується Костянтина Волкова (прізвища персонажів документів, опублікованих у реєстрі, для пересічних громадян не повідомляються).

Ось як «шершавым языком плаката» описана злочинна діяльність фігуранта ухвали: «маючи добре розвинуту фізичну силу, амбіції та будучи розчарованим у їх нереалізації у спортивній кар`єрі професійного футболіста на початку 2010 року, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, виявив схильність до протиправної діяльності, яка приносить матеріальне збагачення. З цією метою підозрюваний, спонукаємий корисливим мотивом та метою незаконного збагачення за рахунок вчинення систематичної злочинної діяльності пов`язаної із незаконним вчиненням насильницьких злочинів майнової спрямованості, на початку 2015 року став на шлях реалізації своїх злочинних намірів».

Розповідається, як 2019 року фігурант вимагав від кропивничанина, який займається гральним бізнесом, 10 тисяч гривень щомісяця. Вимогу обгрунтував тим, що одноосібно контролює в місті такий бізнес. Погрожував підприємцеві побиттям. Той погодився. Із серпня 2019 року по лютий 2022-го він переказав родичці вимагача 240 тисяч гривень.

Суд задовольнив прокурорське клопотання про дозвіл затримати підозрюваного. Як зазначається у документі, це дасть змогу доставити його до суду і обрати запобіжний захід. Щоправда, й прокурор у своєму клопотанні зауважив, що підозрюваний «перебуває за межами країни, може переховуватися від органів досудового розслідування та суду».