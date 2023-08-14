Олександрія дружня

Минулий тиждень у другому місті області був досить насичений. Вирішено питання придбання комп’ютерів для лікарів, підписаний договір про дружбу із британським містом Батом, відбулось засідання сесії міськради.

Договір про дружбу між Олександрією та містом Бат під час сесії підписав міський голова Сергій Кузьменко 11 серпня. Його підтримали всі присутні депутати. Рада Бату аналогічний документ ратифікувала 11 липня. Таким чином, дружні стосунки між двома містами отримали своє офіційне підґрунтя.

«Британці пліч-о-пліч з українцями під час війни. Вони надають велику військову допомогу, а жителі Бату направили до нас багато суттєвої благодійної допомоги. Це вже більше 100 тисяч євро. Офіційно тисну руку своєму колезі – керівнику ради Бату та Північно-Східного Сомерсета Кевіну Гаю за підтримку», – сказав мер міста.

На тій же сесії депутати виділили 1 мільйон гривень на придбання нових комп’ютерів для лікарів вторинної ланки центральної міської лікарні.

«Знаємо, що лікарі отримують заробітну платню від Національної служби здоров’я України. І сьогодні вони працюють у нових умовах і мають постійно звітувати про виконану роботу для того, щоби вчасно отримувати зар­платню. Робимо черговий крок для підтримки наших лікарів і виділяємо фінанси для придбання комп’ютерів. Так кожен лікар зможе швидко і своєчасно прозвітувати перед НСЗУ і отримати свої кошти», – поінформував очільник громади.

В Олександрії топонімічна комісія спільно з істориками та краєзнавцями дослідить доцільність перейменування міста. Про це повідомляє міський голова у Facebook.

«Важлива тема, яку обговорюють у соцмережах. Дякую олександрійцям за активність і дискусію. Зараз ваша думка дуже важлива. Розумію, що потрібно позбавлятись наративів і топонімів країни-агресора – це надважливе завдання нашої держави. Ми поважаємо роботу Інституту пам‘яті. Тому звернемо увагу на те, що вони просять. Особисто мені не відомі факти, що наше місто називалось на честь когось конкретного. Можливо, назва все ж свідчить про причетність до елінської чи європейської культури? Тому даю доручення топонімічній комісії міськради – залучити істориків та краєзнавців і дослідити офіційні історичні документи, чи є підтвердження, що Олександрія названа на честь імператорів? Топонімічна комісія також має звернутись до Інституту пам‘яті за роз‘ясненнями і з’ясувати їхні джерела. Маємо провести виважене і толерантне дослідження і на основі нього звернутись до Верховної ради», – написав мер.

Кава з мером – у такому форматі відбулося спілкування міського голови з активною молоддю Олександрійської громади. Зустріч пройшла з нагоди Дня молоді.

Серед присутніх також були представники молодіжних просторів «Другий поверх», «Авангард», Woliart Club, номінанти та переможці премії міського голови до Дня молоді.

В неофіційний атмосфері говорили про культуру, зокрема, розвиток андеґраунду, сміливі проєкти, які зроблять Олександрію ще більш комфортною і впізнаваною, волонтерство та допомогу ЗСУ. Презентували молоді люди і свої простори, розповідали про їхні особливості та успіхи.

Відомий хореограф з Олександрії Олександр Лещенко влаштував креативний виступ у місті. Спільно з партнеркою по танцям Катериною Барвінською він показав емоційний хореографічний перфоманс під пісню виконавця АDАМА «Повільно».