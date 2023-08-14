Тенденція, одначе

Останнім часом на Кіровоградщині одного за одним стали звільняти керівників комунальних підприємств. На тлі звільнення директора театру імені Кропивницького В’ячеслава Вандрашека, яке набуло резонансу в соцмережах, кадрові зміни у Знам’янській обласній бальнеологічні лікарні відбулися майже непомітно. А дарма.

У липні 2021 року виконуючим обов’язки КП «Знам’янська обласна бальнеологічна лікарня» було призначено Юрія Вісяникова. Його характеризували як освічену, амбітну людину, яка вміє залучати інвестиції. Перед ним ставили завдання перезавантажити комунальний заклад, вивести його на новий, вищий, рівень. Судячи зі звіту Вісяникова, йому це вдалося.

Кілька цифр та фактів. Два роки тому збиток підприємства становив 1,73 млн. грн. Чистий дохід за 6 місяців 2023 року складає більше 13 мільйонів, або 124% від планового показника. Лікарня стала першим комунальним підприємством, яке отримало фінансування від Регіонального Фонду підтримки підприємництва, за рахунок фінансування якого було придбано безконтактну гідромасажну ванну надсучасного рівня.

Медичне обладнання оновлювалося, вводилися нові види процедур. Очікується завершення тендерної процедури із закупівлі 12 одиниць медичного обладнання для реабілітації пацієнтів після інсульту та після різноманітних травм, поранень, протезування тощо. Домовлено про отримання в якості гуманітарної допомоги 2-х гідромасажних ванн, які дуже затребувані в здравниці. І ще багато корисного та перспективного.

Безумовно, це заслуга колективу на чолі з керівником, який стратегічно грамотно побудував свою роботу. Про своє звільнення Юрій Вісяников дізнався з інтернету. Так він прокоментував те, що сталося, «УЦ»:

– Звіт про роботу підприємства я передав особисто голові облради Юрію Дрозду. Згодом дізнався, що є проєкт рішення про моє звільнення. А 26 липня (я перебував на лікарняному) мені зателефонував юрист облради та повідомив, що є розпорядження про моє звільнення та призначення нового керівника.

Вважаю, що мене звільнено безпідставно, без жодних аргументів. Непокоїть ще такий факт: голова комісії обласної ради з питань власності, яка рекомендує призначення керівників, стає виконуючим обов’язки бальнеологічної лікарні. (Мова про Андрія Табачука, депутата від «Батьківщини». – Авт.). Тут, як кажуть, без коментарів.

Більше за все мене турбує, що здравниця, яка за ефективністю є однією з найкращих в Україні, з величезними перспективами розвитку, може бути віддана в приватні руки.

Юрій Вісяников зауважив, що веде консультації з адвокатами щодо ситуації свого звільнення. Також має намір донести інформацію до керівництва держави.

«У будь-які часи, особливо під час війни, такі дії з боку депутатів є неприпустимими. Беручи до уваги інші звільнення, очевидно, що обранці не зважають на думку людей та колективів. Вважаю, що замовчувати такі дії з боку посадових осіб не можна», – зауважив Вісяников, і з ним не можна не погодитися.