Віктор Орлі та його команда

Вже багато років ми вважаємо його другом нашої редакції. Але насправді його статус набагато вищий: він друг Кропивницького, Кіровоградщини та всієї України. Сьогодні наш гість – знаний земляк, художник Віктор Орлі (ГеннадійГребньов). Волонтер, громадський діяч, патріот України.

– Не кожен день на вулицях Кропивницького зустрінеш художника з Провансу. Яка ціль вашого візиту до рідного міста?

– Справа в тім, що я не був з 21-го року в Кропивницькому. У зв’язку з тим, що в мене тут мама, найперша мета – це приїхати, обійняти, поцілувати мамочку і сказати, що я її люблю. Ну а по-друге, є дуже багато різних справ, які необхідно реалізувати, завершити, це пов’язане з гуманітарною допомогою, яку ми збираємо разом з цілою армією волонтерів-медиків та відправляємо сюди, в нашу Кіровоградську область, і дякуючи їхнім спільним зусиллям забезпечуємо наші лікарні, шпиталі, в тому числі і передову, медобладнанням, медикаментами тощо.

– Ми неодноразово писали і, сподіваюсь, будемо писати про результати роботи вашої волонтерської команди, але ми відчуваємо свій борг перед вами: ми досі не написали, хто входить до неї. Розкажіть, будь ласка, про цих людей.

– Добре. Асоціація «Капиталь» є найстарішою франко-українською асоціацією в місті Марсель, вона була створена в 2005 році, але виникла як культурологічна організація. За ці роки ми здійснили дуже багато мистецьких проєктів, в основному міжнародних. Це представлення французьких художників в Україні, українських художників у Франції. Далі було вже представлення митців на інших континентах і в таких країнах, як Америка, Китай,Корея, Об’єднані Арабські Емірати тощо.

Працювали всюди, доки не відбулося масштабне вторгнення 24 лютого минулого року, після цього наша асоціація переформатувалася, і ми стали благодійною організацією у зв’язку з тим, що всі свої зусилля направили на допомогу Україні.

Спочатку в нашу асоціацію входило небагато людей. Це був такий організаційний центр із 12 чоловік. А потім межі Асоціації розросталися, і в її число увійшли як українці, які мешкають уже достатньо довгий час у Провансі, так і ті українці, які прибули пізніше. Потім членами нашої Асоціації почали ставати досить активні французи, які включилися у роботу зі збору гуманітарної допомоги і відправку її в Україну. Центральна персона – це доктор Даніель Коген. Завдяки йому ми спрямували нашу діяльність більше на збір медичного обладнання і всього, що пов’язане з медициною. Він став центром нашої асоціації як партнер, як лідер, як професіонал, який навколо себе згуртував десь близько півтори тисячі чоловік. Це величезна армія докторів, фельдшерів, фармацевтів, які працюють якраз над тим, щоб об’єднати свої зусилля на збір гуманітарної допомоги. І відповідно потім ми формуємо фури і відправляємо їх сюди, в Україну, і безпосередньо в місто Кропивницький.

Ми маємо дуже гарні ділові стосунки із нашим Департаментом охорони здоров’я при обласній адміністрації, яку очолює Олег Рибальченко. Із самого початку налагоджували наші стосунки з областю через Андрія Райковича, який своїми рішеннями впливав на виділення складських приміщень, на допомогу у розвантаженні і потім вже на розподіл по регіонах. Величезну допомогу нам надає дуже гарний організатор Олександр Марчак, який теж працює при обласній адміністрації. Дякуючи Олександру Марчаку, який на місці здійснює контроль вигрузки й розподілення по регіонах, це відбувається дуже швидко, як це було, наприклад, останнього разу. За три години практично майже сто кубічних метрів – фура з медобладнанням, палетами, візками, милицями тощо була розвантажена.

– Скільки фур уже поїхало до України?

– Із самого початку ми відправили з нашими партнерами вже 29 фур. 9 фур – безпосередньо медичного обладнання. Ми збираємо гуманітарну допомогу і обладнання по всьому регіону. Хочу відмітити, що обладнання, яке ми зараз відправляємо, наприклад, ті ж медичні ліжка або реабілітаційні крісла – всі функціонують на електриці, електроприводах, на джойстиках. Далі відома французька компанія, з якою я як президент асоціації підписав угоду про співпрацю (ця компанія входить в топ-40 найбільших підприємств Франції) здійснює повну ревізію цих ліжок, крісел, замінює зношені механізми на нові, роблять змазку всіх механічних частин, здійснюють бактеріологічну обробку і потім уже в целофані ми транспортуємовсе на наші склади і відправляємо сюди. Загальна вартість цих 9 фур уже перевищила три мільйони євро.

Серед наших партнерів компанія АТL, це компанія внутрішньопортової логістики, вони мають свої склади в другому за розміром порту Франції, це порт міста Марсель. І вони нам надають все абсолютно:приміщення 1500 кв м, палети, пакувальний матеріал, автокрани для вантажу та розвантаження, етикетки. Генеральний директор цієї компанії бере активну участь у завантаженні фур, сам особисто сідає на автокар і завантажує все те, що відправляється в Україну. Процес завантаження відбувається професійно, що дає можливість вантажу, подолавши відстань у 3,5 тисяч кілометрів, прибути в кінцеву точку неушкодженим.

З нами співпрацюють люди, які в принципі в будь-який момент готові допомагати. Це Крістіан, це Жан-П’єр, інші. Їх не лякають ні ніч, ні відстані. Це все руки, час, енергія, здоров’я, гроші, бо вони зазвичай переміщуються власним транспортом. Велика шана цим людям. Частина активних донаторів і волонтерів отримала подяку від президента Зеленського за підписом Вадима Омельченка – посла України у Франції- за їхню кропітку постійну і дуже результативну роботу.

– Чи знає французька влада про таку активність вашої асоціації і як до неї ставиться?

– Так, звичайно. Влада добре знає про нашу активність і ставиться до цього дуже позитивно.

А щодо української амбасади, то ми працюю у тісній співпраці із нашим посольством і безпосередньо з послом Вадимом Омельченком. Вони бачать серйозність наших проєктів, знають, яким чином розподіляється гуманітарна допомога і що вона приходить безпосередньо в шпиталі, безпосередньо в лікарні, безпосередньо в зони бойових дій, у медичні батальйони. І ми маємо документальне підтвердження, фото- й відеозвіти про те, яким чином українці отримують зібрану і надану нами гуманітарну допомогу. Враховуючи саме ці фактори, амбасада зараз частково, а іноді повністю, покриває нам витрати на логістику. І величезна їм за це подяка. Чому? Тому що ми разом робимо спільну і дуже важливу справу.

– Ще є багато запитань, які я б хотів вам задати: про те, як зараз у Франції, в Європі змінюється відношення до війни. Хотілося б поговорити і про вашу роботу художника, про той великий проєкт, що зачекався вас у майстерні. Але це все вже іншим разом. А зараз я хочу вам щиро подякувати, сказати, що вашу роботу дуже цінують ваші земляки. Мабуть, ви не здогадуєтеся, скільки людей дивляться на медичні ліжка і візки та дякують Віктору Орлі, якого вони навіть не знають. Бажаємо вам не зупинятись у цій роботі до самої Перемоги!