З президентом на одному борді

Усі, хто в’їжджає в Онуфріївку з боку Павлиша, бачать борд із зображенням президента і військового: Зеленський вручає захисникові якусь нагороду. Місцеві знають: той воїн – Віктор Пивовар з Деріївки, а відзнака – орден «За мужність» третього ступеня. Нині Віктор – в рідних краях, лікується після поранення.

Щоб роздобути телефонний номер Віктора Пивовара, автор цих рядків звернувся до деріївського старости Руслана Яцини. Той і розповів трохи про героя-земляка.

– Так, Віктор – наш, деріївський. Тут мешкають його батько, брат, сестра. Він перебрався до Кременчуцького району, працював у Кременчуці, в Горішніх Плавнях. На різних роботах, тротуарну плитку теж клав. Коли почалася війна, Віктор брав активну участь у нашій сільській самообороні. Потім волонтерив, допомагав фронту. Згодом сам пішов на військову службу. Після навчання за кордоном його направили на війну. Кілька разів виривався сюди на день-другий. Зараз – на реабілітації після поранення. Орден отримав незадовго до поранення. Президент на бойових позиціях вручив…

Перше запитання Вікторові Пивовару:

– Як почуваєтеся?

– Нормально. Осколки повитягували з руки, пальці трошки не працюють. А взагалі-то нормально.

– Коли ж вас поранило?

– 19 червня. Скоро два місяці буде.

– Розкажіть про зустріч з президентом.

– Зранку мені сказали, щоб в чисте вдягнувся, щоб «броник» був. Я й поїхав туди. Виявилося, президент прибув вручити орден. Все несподівано сталося.

– Нагороду треба заслужити. Особливо такий орден. Мабуть, виконували дуже важливі завдання.

– І не раз. Але про це – не по телефону.

– Тяжко на фронті…

– А як ви думаєте? В мене контузій офіційно – дві. А реально – п’ять.

Далі Віктор трохи розговорився:

– Я – механік-водій. Людей завозив, відвозив. Двохсотих, трьохсотих дуже багато. Усі завдання виконав.

– Яку ж машину вам довірили?

– «Емка», М113, – Пивовар має на увазі американський гусеничний бронетранспортер. – Техніка старенька, але дуже хороша. До них заїжджаю впритул. Перед нагородою мою «емку» розстріляли повністю. Ми тоді штурмували. Поранило теж під час штурму. Ми – штурм.

– Ви й «на гражданці» з технікою справи мали?

– Маю машину, категорій – купа, їздити можу на всьому. Але строкову службу не служив – не взяли.

– Онуфріївський селищний голова Віталій Береза опублікував у Фейсбуці знімок, де ви на мотоциклі, а поряд – борд з вами та Зеленським.

– Дізнався про цей борд, поїхав із сином, він мене сфотографував.

– Одужуйте!