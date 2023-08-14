Зима борги не спише

Обласний центр готується до нового опалювального сезону. На п’ятницю, 11 серпня, вже виконано понад шістдесят відсотків підготовчих робіт на котельних та багатоповерхівках на суму близько 10 мільйонів гривень. Про це під час брифінгу повідомив начальник головного управління ЖКГ Віктор Кухаренко.

За його словами, до сезону вже підготували 18 закладів освіти, майже половину з 9 медичних установ і провели ремонти покрівель на 33-х багатоповерхівках. «Загалом роботи йдуть за графіком, і до початку осінньо-зимового сезону ми впораємося», – запевнив чиновник.

Як розповів директор КП «Теплоенергетик» Олександр Чельник, у місті адаптують допрацьовану систему тепломереж. Ремонтуються котли і на випадок відключення світла закуповуються потужні генератори, аби котельні не припиняли роботу. «За останні п’ять років зими були аномально теплими. Середньодобова температура сягала до двох градусів тепла. І згідно закону циклічності, наступна зима може бути досить холодною і суворою. Ми готуємось до різного роду ризиків», – наголосив керівник комунального підприємства.

Також він розповів про ситуацію з боргами. За його словами, загальний борг КП складає близько 900 млн грн. «Це наші борги, ні ми, ні місто їх потягнути не можемо. Та є ще борги нам. Близько 200 млн нам винні споживачі тепла. Ще близько 500 нам винна держава за різницю у тарифах. Вона взяла на себе це зобов’язання. Та ці кошти ми все ніяк не можемо вибити. І якщо місто і область з нами розійшлося по нулях, то держава із цим тягне», – розповів Чельник.

В свою чергу, Віктор Кухаренко запевнив, що місто може компенсувати певні витрати «Теплоенергетика». Але це не швидкий процес. «Звісно, всі борги місто погасити не в змозі. Та якусь частку ми погасимо. А далі будемо працювати із державою і боржниками», – зазначив чиновник.

Не все добре склалося і з ЖЕО. І тут борги, і теж великі. Як розповіла керівниця ЖЕО №1 Світлана Ковальова, тариф на квартплату не переглядався із 2019 року. Зате за цей період виросли різноманітні плати за газ, за світло – на 60 відсотків. Але мова про підвищення тарифу зараз не йде – під час війни існує заборона на підняття тарифів.