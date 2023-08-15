Що зміниться для ОСББ: аналітики пояснили новий закон

Президент підписав закон, який спрощує управління обʼєднанням

співвласників багатоквартирного будинку. Закон набуде чинності 10

листопада. Аналітики пояснили, що він змінює.

Наразі механізм проведення загальних зборів ОСББ є досить складним.

Наприклад, за 14 днів до дати зборів необхідно розіслати всім

співвласникам будинку фізичні рекомендовані листи з оповіщенням про їхнє

проведення. Новий закон дозволяє зробити це в електронному форматі за 10

днів до зборів.

Якщо під час проведення зборів не набирається необхідна кількість

голосів для прийняття рішення, потрібно провести письмове опитування

співвласників протягом 14 днів. Це не завжди можливо, оскільки під час

повномасштабної війни співвласники можуть перебувати за кордоном, в

іншій громаді, на фронті. Новий закон дозволяє провести опитування

протягом 45 днів, а не 14, а також зробити це віддалено за допомогою

електронних підписів.

До напрацювання закону залучали представників ОСББ, завдяки чому рішення

є інклюзивним та спрощує управління ОСББ. Утім, аналітики звертають

увагу, що закон дає можливість забудовникам створювати контрольовані

ними ОСББ, якщо вони мають у власності великі площі в новобудові.