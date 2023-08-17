“Кабінет страхувальника” ‒ зручний спосіб отримання інформації та послуг для роботодавців

За даними начальника управління інформаційних систем та електронних реєстрів головного управління Олени Пархоменко цією опцією мають можливість скористатися 14,6 тис. юридичних осіб та 20,5 тис. фізичних осіб-підприємців області. “Запрошуємо роботодавців скористатися швидким та зручним способом отримання інформації та послуг через “Кабінет страхувальника” на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України за посиланням: https://portal.pfu.gov.ua”, ‒ нагадала фахівчиня.

Як авторизуватися на вебпорталі?

Для того, щоб стати користувачем електронного кабінету, потрібно увійти на вебпортал за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП – печатки підприємства або особи, яка надала останній звіт з ЄСВ).

Яку інформацію або послугу можна отримати через “Кабінет страхувальника”?

У “Кабінеті страхувальника” можна переглянути дані звітності щодо сплати ЄСВ (самостійно отримати електронні довідки щодо працівників, їхнього страхового стажу та розміру заробітної плати для здійснення розрахунків виплат за лікарняними листами).

Щоденні потреби роботодавців теж не залишились без уваги, так в “е-кабінеті” працюють зручні та доступні електронні сервіси, зокрема:

подання відомостей про трудову діяльність працівника шляхом введення записів із паперових документів про трудову діяльність та надання їх скан-копій. Сервіс надається для страхувальників для введення інформації щодо застрахованих осіб, які перебувають зі страхувальником у трудових відносинах;

подання заяв-розрахунків щодо сплати за листками непрацездатності застрахованих осіб – працівників страхувальника.

Послуга отримання електронних документів

У розділі “Комунікації з ПФУ” пункті “Запит на отримання електронних документів” та в електронному бланку замовлення реалізована можливість подання заяв на отримання електронних документів:

– довідка про трудовий та страховий стаж;

– довідки ОК-7, ОК-5;

– витяг з ЕТК (електронна трудова книжка);

-витяг з ЕРЛН (електронний реєстр листків непрацездатності).

У розділ “Звернення” надходить електронний документ у форматі pdf-довідки, достовірність якої підтверджено спеціальним QR-кодом, та електронний документ, підписаний електронним цифровим підписом Пенсійного фонду України, який, згідно чинного законодавства, є аналогом паперового документу, підписаного відповідальною особою Пенсійного фонду України.

Олена ПАРХОМЕНКО, начальник управління інформаційних систем та електронних реєстрів головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області