Доцентка з аспірантами

Чимало співробітників Льотної академії Національного авіаційного університету побувало в слідчому ізоляторі. Навіть одному доктору юридичних наук довелося. Минулого тижня туди відправили очільницю аспірантури «льотки».

І хоча правоохоронці не називають її прізвища, із сайту освітнього закладу неважко дізнатися, хто там завідує аспірантурою. Це – Галина Пухальська, кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри професійної педагогіки та соціально гуманітарних наук. Викладає риторику, українську мову й інноваційні педагогічні технології.

Її підозрюють у вимаганні грошей за вступ до аспірантури.

З повідомлення пресслужби СБУ випливає, що люди кинулися вступати до аспірантури Льотної академії не стільки через жагу до наукової діяльності, а як бажаючі уникнути мобілізації. Правоохоронці ведуть мову про два десятки чоловіків, майбутніх кандидатів наук, які вступили до аспірантури «льотки» за гроші. Як повідомляє СБУ, завідувачку затримано під час отримання 11 500 гривень, це мав бути остаточний розрахунок за вступ двох абітурієнтів, стільки ж вчена нібито взяла раніше, авансом.

Минулого тижня, в четвер, у Ленінському районному суді Кропивницького обирали запобіжний захід Пухальській. Як повідомило «Суспільне Кропивницький», прокурор Юрій Стах клопотав взяти кандидатку педнаук під варту на два місяці – щоб не сховалася, не знищила доказів і не вплинула погано на свідків. Адвокатка Аліна Турта, яка захищає науковицю, назвала ці ризики недоведеними і попросила залишити її на волі. Також адвокатка висловилася не тільки проти відео- й фотозйомки клієнтки, а й проти оприлюднення її прізвища. Підозрювана сказала, що провини не визнає. Слідча суддя Катерина Юр’єва постановила взяти її під варту на 60 діб, але дала можливість вийти на волю – за умови внесення застави у розмірі 214 тисяч 720 гривень.