Фронт лише один

Якщо людина говорить правильні слова, це зовсім не означає, що вона їх розуміє.

Рубрика «Культурний фронт» з’явилася в «УЦ» на початку широкомасштабної фази війни. А потім різко зникла. Сталося це, коли ми нарешті дізналися не з телевізора правду про бойові дії, про великі втрати та криваву ціну кожного квадратного метра рідної країни. Ми зрозуміли, що немає культурного чи економічного фронтів, а є лише один фронт та один тил, і різниця між ними величезна – у тисячах втрачених людських життів.

«Україна у війні. І хто не б’ється на передовій, той має допомагати битися. І не в барах, не в клубах, не перегонами на вулицях чи якимось показовим споживанням, а цілком конкретною допомогою воїнам. Це щонайменше». Це слова президента Зеленського. Потрібні, важливі, але дуже запізнілі. До батальйонів «Монако» та «Монте Карло» жодні трагічні монологи вже не дійдуть. Вони тепер європейці, і на їхній новій батьківщині війни немає. А для тих 25 млн, які залишилися, є цінні вказівки пані Верещук.

«Що робити? Маємо бути чесними. У цій війні шлях до перемоги буде довгим та важким. “2 – 3 тижні”, “до кінця року”, “наступної весни” – все це неправда». «Маємо налаштуватися на тривалу боротьбу». «Корупція – держзрада». «Політиканству та горлопанству – мораторій. Чвари – після війни». «Робимо максимум тут і зараз. Спокійно. День за днем. І підтримуємо один одного. Це також важливо».

У мене по суті лише одне запитання: чому пані Верещук адресує ці банальності нам, а не собі? У кого корупція – у нас із вами чи у чиновників, нардепів, військкомів, суддів та інших «господарів життя»? У кого політиканство, горлопанство та чвари? У пенсіонерів? У вчителів? У медиків?

Чому, здавалося, єдиний адекватний «мінцифри» Федоров оголошує збір донатів на дрони? 235 млн грн із людей зібрати простіше, ніж внести поправки до бюджету? Його Буданов покусав? Адже наш головний розвідник першим збір на дрони оголосив – 125 млн. А бюджет свого відомства потрусити? Чи сусіднього? Ось нещодавно створене БЕБ (Бюро економічної безпеки) за три квартали «з’їло» мільярд і просить ще один. Мільярд! А на дрони ми з вами скинемось?

І хтось серйозно обговорює в мережі (хоча всерйоз у мережі – це вже оксюморон) варіант призначення Верещук міністром оборони замість Резнікова!

Ох, шановні тилові активісти, не там ви «п’яту колону» шукаєте. ОПЗЖ – діти малі в порівнянні з нинішніми державними людьми. Таких безстрашних мародерів ще не було у європейській історії. Тільки-но з гучним скандалом затримали одеського облвійськкома, і всього через тиждень беруть райвійськкома, і теж з Одеської області, на 6 тисячах доларів хабара. Мабуть, це єдиний вид ссавців, у якого геть-чисто відсутнє почуття самозбереження.

Повірте, військкоми – це дрібниця (крім одеського та київського), і суми беруть копійчані. Великі гроші – вони на дорогах валяються. Вже і президент сказав, мовляв, дороги та бордюри зачекають, але зайдіть на «Прозорро» – там тендерів на мільярди! На Закарпатті 9 км дороги до Нью-Буковеля – 600 млн грн. Золота дорога, і вчасно як! Чого не зробиш для відновлення поранених бійців та підтримки сімей загиблих воїнів? Щоправда, загинули вони через те, що гроші замість зброї йшли на дороги, стадіони, фасади та тротуарні плитки в глибокому тилу.

Нещодавно прочитав у одного злого експерта, що за його підрахунками у нас у рік йде ресурсів на різні проєкти, які не відповідають поняттю «воєнного часу», на 700 млрд грн. Добре, хай не 700, а 170 млрд, але, Верещук, Федоров, Буданов, це питання до нас чи до вас?

…Учора в одній рекламі по телевізору почув слоган «Матрац з українською душею» і офігів. Захотів буквально відразу …ні, не купити матрац, а дати по голові рекламнику. Тому що війна, тому що слова мають значення і вагу, тому що немає економічного, культурного чи некультурного фронту, а є фронт, де гинуть, і тил, де роблять усе, що можливо, щоб країна вижила. Повинні робити! А читати з виразом гарні тексти з папірця, вибачте, і дурень може.