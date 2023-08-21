Олександрія енергійна

Минулого тижня місто отримало чергову допомогу від британців, відбувся благодійний забіг, з’явилася стіна з новим стріт-артом, ПЦУ відкрила своє офіційне представництво, запрацював канал Дніпро-Інгулець, а місцеві футболісти на виїзді розійшлися нічиєю із луганською Зорею.

Спеціальне авто для перевезення людей з інвалідністю та маломобільністю отримав міський територіальний центр від англійського міста Бат. Авто обладнане кондиціонером, спеціальним механізмом для підняття інвалідних візків, регулюванням крісел і кріпленнями на підлозі, які допоможуть зафіксувати ліжко або візок з малорухомою людиною. Телефони, за якими можна зробити заявку на послугу соціального таксі: (05235) 7-01-36 та (067) 741-32-42.

Приміщення для організації духовного та адміністративного центру ПЦУ розмістили по проспекту Соборному, 68. Договір про оренду уклали безкоштовно. Також там хочуть організувати недільну школу та місце для проведення заходів.

16 серпня керуючий справами виконкому Сергій Завалій провів засідання адміністративної комісії міської ради. Присутні розглянули 36 протоколів, складених працівниками муніципальної безпеки міської ради та Національної поліції на жителів Олександрії, Головківки та Марто-Іванівки. Скоєні громадянами протиправні дії стосувалися порушення правил благоустрою та торгівлі на ринках. Санкції у вигляді штрафів за цими статтями порушень становлять від 17 до 1 700 гривень. За результатами розгляду протоколів та з урахуванням пояснень людей комісія визначилася із адміністративними стягненнями в залежності від шкоди, завданої порушниками. Громадяни мають заплатити відповідні кошти протягом 15 діб.

15-й традиційний забіг під гаслом «Шаную воїнів, біжу за героїв України» відбувся в Олександрії. Участь у ньому взяли близько 180 спортсменів, серед яких наймолодшому виповнилося 2 роки, а найстаршому – 70. До марафону долучилися не лише містяни, а й учасники з селища Петрове та села Новий Стародуб. Забіг проходив на відстані від 1-го до 42-х кілометрів. Під час марафону зібрали 40 тисяч гривень. Донати направлять на закупівлю FPN дронів для бригади, де служать олександрійці.

На скейт-майданчику, біля Театрального скверу, оновили паркан новим стріт-артом. Також зміни зазнали і рампи для трюків – на них нанесли каліграфічні малюнки. До створення оновленої стіни та рамп долучилися місцеві художники. Матеріалами забезпечили меценати та міська рада.

Важкою видалася гра п’ятничного футбольного вечора для Олександрії та Зорі. Містяни домінували, особливо у першому таймі, та більше володіли м’ячем. Проте практично весь матч пройшов без ударів в ствір воріт. У підсумку – бойова нічия 0:0. Після 4-го туру команда із 7-ма очками знаходиться на 5-й сходинці турнірної таблиці.