Під заставу

Дмитро Терзов уже на волі. Про це «Україні-Центр» повідомив адвокат Олександр Бабіков, який захищає Терзова.

Нагадаємо, 9 серпня нинішнього року Печерський районний суд Києва відправив на два місяці у слідчий ізолятор Дмитра Терзова, підприємця і депутата Кропивницької міської ради, якого правоохоронці підозрюють у вимаганнях, ще й у складі організованої групи. При цьому суд не дав Терзову можливості вийти на волю під грошову заставу. Тими ж днями СБУ оприлюднила інформацію про знешкодження в Кропивницькому банди рекетирів, яку очолював депутат міської ради. Повідомлялося, що «під його керівництвом кримінальники “вибивали” 92 тис. дол. США з місцевого підприємця, з яким депутат має спільний бізнес. Цю суму потерпілий мав передати зловмисникам як сплату неіснуючого боргу перед ватажком злочинної групи. Співробітники СБУ затримали депутата в обласному центрі під час передачі йому другої частини “данини”. Перед цим українська спецслужба задокументувала факт отримання ним першого “траншу” від підприємця. За даними слідства, до складу банди входили місцеві кримінальники, які спеціалізувалися на рекеті. За вказівкою лідера злочинної групи її учасники вимагали гроші з місцевих жителів під вигаданими приводами. У разі відмови – застосовували психологічний тиск, фізичне насильство та погрози вбивства. Під час обшуків за місцем проживання та роботи депутата виявлено велику суму готівки, ймовірно одержану злочинним шляхом. На підставі зібраних доказів йому та ще одному учаснику злочинного угруповання повідомлено про пі­дозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану). Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників банди. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна».

Громадськість миттєво відреагувала на новину про звинувачення Терзова у бандитизмі і рекеті.

«Знаю Дмитра Терзова з початку 2014 року, – написала у у Facebook кропивницька волонтерка Вікторія Касьянова. – Це людина, на допомогу якої можна розраховувати завжди. Не знаю, чи можна перерахувати ті добрі справи, зроблені [Терзовим] за ці роки, – це і допомога воїнам, особливим діткам, родинам загиблим. Сподіваюсь на неупередженість та об’єктивність правоохоронних органів. Дмитра однозначно підтримую».

«Дмитро Семенович багато разів допомагав закривати потреби ЗСУ. Геть не вірю, що він рекетир!!!» – обурилася Дар’я Ільїна, відома у Світловодську волонтерка, син якої, Андрій, загинув на війні з росією 2015 року.

«Знаю Дмитра з 2014 року, на початку АТО він один з перших почав допомагати нашим хлопцям на сході. Був ініціатором позачергових сесій міської ради, аби розглядати питання військових і фінансувати їхні потреби. Допомагав простим людям коштами на лікування, у фінансуванні дитячих програм і багатьох інших проєктів. Чесний, порядний, людина слова і діла! Патріот!» – написала Лариса Андреєва, очільника обласної лікарні.

«Не все так просто і однозначно», – виклав свою точку зору у Facebook депутат обласної ради, заслужений лікар України Костянтин Яриніч з приводу ситуації, яка стала приводом для кримінального переслідування Терзова. Яриніч сподівається на об’єктивне й неупереджене розслідування. І стверджує: Дмитро – порядна людина.

Народний депутат Олександр Дануца теж характеризує Дмитра Терзова як порядну людину, активного депутата і великого патріота. «Як член комітету з питань правооохоронної діяльності розбиратимуся у цій справі», – запевнив нардеп кореспондента «УЦ».

Від Олександра Цертія, теж депутата Кропивницької міської ради, ми дізналися, що Дмитро Терзов нині – військовослужбовець.

«Дмитра знає багато людей у місті, і виключно з позитивного боку. 2014 року він почав активно допомагати військовим. Мільйони давав. З перших днів великої війни Дмитро знову заходився допомагати армії. Технікою, обладнанням. Сам вступив у тероборону, нині служить у ЗСУ. Недавно приїздив додому у відпустку, ми спілкувалися», – розповів «Україні-Центр» Цертій.

На новину про арешт Терзова відгукнувся й інший депутат Кропивницької міської ради – Валерій Шутка. Виявляється, Терзов і Шутка служать разом понад рік, і в їхньому підрозділі не вірять інформації про те, що Дмитро – злочинець.

Люди, які знають Терзова, припустили, що приводом для кримінального переслідування була така ситуація: він комусь дав гроші у борг, а той, щоб не повертати, заявив на нього правоохоронцям. Такої думки й Цертій, він вважає сміховинним звинувачення Терзова у рекеті: «Дмитро – заможна людина, займається сільським господарством, обробляє тисячі гектарів землі. Є у нього й інший бізнес, дрібніший. Це ж смішно було б, якби мільйонер взяв битку і зайнявся рекетом, вимагав у підприємців гроші. Зверніть увагу на суму, яку, як стверджують правоохоронці, Дмитро вимагав – 92 тисячі доларів. Якби це дійсно був рекет – ішлося б про «круглу» суму. Діма – добрий, порядний, але може бути різкуватим. Міг сказати боржникові щось не те. Та, наскільки знаю, чоловік, який на нього заявив, – живий і здоровий, ніхто його не скалічив. Конфлікт між ними – цивільно-побутовий. Не розумію, навіщо Дмитра було брати під варту, ще й не дати йому можливості внести заставу».

Адвокат Олександр Бабіков розповів, що Дмитро Терзов і чоловік, який нині фігурує у справі як потерпілий, дійсно мають спільний бізнес-проєкт. Кілька років тому вони вклали гроші в пункт обміну валют, і одного чудового дня Терзов запідозрив, що партнер ошукує його при розподілі прибутку. За версією Бабікова, партнер завинив Терзову понад 100 тисяч доларів і частину повернув, а потім вирішив, що простіше позбутися боргу в такий спосіб – заявити силовикам на кредитора як на вимагача.

17 серпня Печерський районний суд столиці постановив ухвалу, яка дала можливість Терзову вийти на волю під заставу в розмірі 805 тисяч гривень.

20 числа кореспондент «УЦ» поспілкувався з Олександром Бабіковим і дізнався, що Дмитро Терзов уже скористався цією можливістю.

– Підстав для утримання його під вартою немає. Ми спростували в суді інформацію про застосування з його боку Дмитра Терзова насильства, і це стало підставою для зміни запобіжного заходу, – сказав адвокат. – Коли людина перебуває на волі, легше доводити її невинуватість.

Віктор Іваненко, «УЦ».