У Кропивницькому лялькарі відкрили 85-й театральний сезон

Сьогодні у Кропивницькому колектив академічного обласного театру ляльок відкрив 85-й театральний сезон.

Традиційно, на подвір’ї театру, митці влаштували для маленьких театралів насичену розважальну програму з патріотичною тематикою.

Спочатку юні художники разом з батьками взяли участь у конкурсі малюнку на асфальті «Моя рідна Україна», згадали національні символи, створили паперові візерунки для вишиванки, активно змагалися разом з веселими ельфами в рухливих іграх і танцювальних руханках. А майстрині художниці, за допомогою аквагриму, прикрашали личка малечі різноманітними візерунками та національною символікою.

По закінченні розважальної частини глядачі дружно занурилися у затишну прохолоду глядацької зали, де на них чекали герої чарівної казки за п’єсою О.Олеся «Івасик-Телесик».

І митці, і присутні гості були дуже раді, що свято пройшло у спокійній атмосфері, без сирен і тривог. Тож колектив театру вкотре висловив глибоку вдячність нашим хоробрим захисникам за можливість дарувати дітям радість і відчуття щасливого дитинства. І впродовж нового сезону буде докладати зусиль та сприяти наближенню перемоги усіма можливими способами.

А серед найближчих творчих планів лялькарів – проведення у вересні ІІІ Відкритого театрального фестивалю «Scene-fest», на участь у якому подали заявки п’ятнадцять театрів, у тому числі, новостворені з тимчасово переміщеними колегами (Польща, Канада, Грузія, Україна); випуск нової вистави для дітей за мотивами української народної казки «Пан Коцький»; розширення репертуару вечірньої сцени, завдяки незламному патріоту з Маріуполя, режисеру Анатолію Левченку, якого загарбники понад рік утримували у полоні. Ну і звичайно ж, безліч яскравих казкових зустрічей з постійними та новими шанувальниками у театрі ляльок та на виїзних майданчиках, щоб наповнювати життя позитивом, урізноманітнювати культурне дозвілля, вчити добру і турботливому ставленню один до одного, любові до рідної землі, людяності і хоробрості, а також сприяти поліпшенню психологічного стану маленьких і дорослих громадян.

Віримо в ЗСУ! Слава Україні!