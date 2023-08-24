№34 (1551)

Номер тижневика «УЦ» від 24 серпня 2023 року
Оновлене відділення зі складною назвою
«Тому що в нього немає ні честі, ні совісті, ні ділової репутації»?
Іван Анастасьєв: останній з колекціонерів
Творець талантів і високого мистецтва танцю
Номер тижневика «УЦ» від 24 серпня 2023 року
Оновлене відділення зі складною назвою
«Тому що в нього немає ні честі, ні совісті, ні ділової репутації»?
Іван Анастасьєв: останній з колекціонерів
Творець талантів і високого мистецтва танцю
Яка різниця між відмовою і непризначенням субсидії? Якщо призначили нуль гривень субсидії ‒ це відмова?