№34 (1551)

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Андрій Флоренко
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Номер тижневика «УЦ» від 24 серпня 2023 року

Фронт лише один

Поїздка в минуле

Оновлене відділення зі складною назвою

Олександрія енергійна

«Тому що в нього немає ні честі, ні совісті, ні ділової репутації»?

Доцентка з аспірантами

Під заставу

Іван Анастасьєв: останній з колекціонерів

Творець талантів і високого мистецтва танцю

Багато меду не буває

 