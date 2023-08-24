Яка різниця між відмовою і непризначенням субсидії? Якщо призначили нуль гривень субсидії ‒ це відмова?

Саме ці питання все частіше лунають у сервісних центрах обслуговування громадян головного управління. Нагадуємо, рішення “призначено”, “не призначено” та “відмовлено” приймаються відповідно до звернення заявника про призначення субсидії. У чому різниця між цими рішеннями?

Звісно, якщо заявник отримує позитивне рішення ‒ питань не виникає.

А ось інші статуси плутають. Тож звертаємо увагу, що “Рішення про не призначення” приймається тоді, коли особа має право на житлову субсидію, але за результатами розрахунку житлової субсидії її розмір має нульове або від’ємне значення.

“Рішення про відмову” в призначенні житлової субсидії приймаються у випадках:

опалювальна площа житлового приміщення перевищує: 130 кв. метрів для квартир у багатоквартирному будинку та 230 кв. метрів для індивідуальних будинків;

наявність транспортного засобу, що підлягає державній реєстрації, з року випуску якого минуло менше п’яти років (крім мопеда та причепа) або більше ніж одного транспортного засобу, що підлягає державній реєстрації, з року випуску якого минуло менше, ніж 15 років;

у складі домогосподарства або у складі сім’ї члена домогосподарства є особи, які досягли 18-річного віку та які не навчаються за денною формою навчання, не отримують доходи та за них не сплачують ЄСВ, не перебувають на обліку в центрі зайнятості;

будь-хто зі складу домогосподарства або членів сім’ї особи зі складу домогосподарства протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням житлової субсидії здійснив покупку на суму, яка на дату проведення операції перевищує 50 тис. грн ;

; наявна прострочена понад три місяці заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг та загальна сума якої перевищує 40 неоподаткованих мінімумів (680 грн) ;

; громадянин не повернув надміру перераховану (виплачену) суму житлової субсидії за попередні періоди її одержання;

до складу домогосподарства або у складі сім’ї члена домогосподарства є особи, які за даними Єдиного реєстру боржників мають заборгованість за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів понад три місяці;

будь-хто із членів домогосподарства на 01 число місяця, з якого призначається житлова субсидія, має у власності більше, ніж одне житлове приміщення (квартиру, будинок);

будь-хто із членів домогосподарства на 01 число місяця, з якого призначається житлова субсидія, має на депозитному рахунку кошти у загальній сумі, що перевищує 100 тис. грн, або облігації внутрішньої державної позики на загальну суму, що перевищує 100 тис. грн ;

; будь-хто із членів домогосподарства протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням житлової субсидії здійснив операції з купівлі безготівкової або готівкової іноземної валюти, а також банківських металів на загальну суму, що перевищує 50 тис. грн.

Якщо особі відмовлено у призначенні субсидії, Пенсійний фонд України повідомляє її про це рішення у паперовій формі з врученням відповідного повідомлення під особистий підпис із зазначенням причин відмови і порядку оскарження прийнятого рішення або через вебпортал електронних послуг ПФУ чи Портал “Дія”.

У разі усунення причин відмови в призначенні субсидії заявник має право звернутись повторно з новим пакетом документів для призначення субсидії.

Антоніна ТОРШИНА, начальник управління пенсійного забезпечення, надання страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області