А в буцегарню відправляють швидко…

Минуло майже два тижні, як Дмитро Терзов, підприємець і депутат Кропивницької міської ради, вийшов із столичного слідчого ізолятору, куди потрапив був як підозрюваний у вимаганні.

А в Єдиному державному реєстрі судових рішень досі не опубліковано ухвали Печерського райсуду столиці, який постановив звільнити Терзова під заставу. Не появилася в ЄДРСР й ухвала, на підставі якої його брали під варту. Чекаємо. Можливо, з цих документів дізнаємося бодай якісь достовірні деталі. Бо про фігуранта стільки різного написано та сказано…

Правоохоронці назвали Терзова ватажком рекетирської банди. Та швидко виявилося, що чоловік, який їм на Терзова заявив, був йому винен гроші. Ми теж припустилися грубої помилки – у попередньому номері газети, в статті «Під заставу», помилково назвали кропивничанина Олександра Чорного потерпілим у кримінальному провадженні стосовно Дмитра Терзова. А він до цієї історії не має ніякого стосунку. Джерело, яке повідомило нам цю інформацію, виявилося абсолютно недостовірним та ввело нас в оману. Приносимо вибачення Олександру Чорному.